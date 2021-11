Kriminalität Polizei in Burbach: Einbrecher scheitern an Kneipentür

Burbach. Kindergarten, Schule, Kneipe und Geschäft. In Burbach haben Einbrecher wahllos ihre Ziele ausgeguckt. Mal waren sie erfolgreicher, mal nicht.

Vier Einbrüche hat die Polizei am Dienstag, 16., und Mittwoch, 17. November, in Burbach verzeichnet.

Am Marktplatz drangen unbekannte Täter zwischen Dienstag, 19.30 Uhr und Mittwoch, 9.55 Uhr in ein Spezialitätengeschäft ein. Sie öffneten gewaltsam die Ladentür und entwendeten einen Festplattenrekorder. Nur ein paar Meter weiter versuchten Eindringlinge das Rolltor vor einer Kneipentür zu öffnen. Dies gelang nicht. Die Tatzeit lag zwischen 18 Uhr am Dienstag und 16 Uhr am Mittwoch.

Polizei in Siegen ermittelt und bittet um Hinweise

Zwei weitere Taten gab es in der Wahlbacher Brückenstraße. Zwischen 17.30 Uhr am Dienstag und 7 Uhr am Mittwoch drangen Unbekannte gewaltsam über eine Terrassentür in einen Kindergarten ein. Im Gebäude wurden weitere Türen gewaltsam geöffnet. Letztlich erbeuteten die Täter eine Geldkassette mit einem niedrigen Geldbetrag.

An der gegenüberliegenden Grundschule versuchte man die Haupteingangstür gewaltsam zu öffnen. Das misslang.

Die Polizei in Siegen ermittelt und bittet um Hinweise unter 0271/7099-0.

