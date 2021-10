Polizei in Kreuztal: Eingebrochen, gesprüht und erwischt

Buschhütten. Ein Wohnungsloser sprüht Graffiti in ein Schrankenwärterhäuschen in Kreuztal. Dass die Polizei ihn erwischt hat, bekommt er zunächst nicht mit.

Bundespolizisten haben am Mittwoch, 27. Oktober, einen Wohnungslosen beim Graffitisprühen erwischt, nachdem der in ein Schrankenwärterhäuschen in Buschhütten eingebrochen war.

Am Nachmittag gegen 16:30 Uhr informierten Mitarbeiter der Bahn die Bundespolizei über einen ausgelösten Einbruchmeldealarm in einem stillgelegten Schalthäuschen am Bahnübergang in Buschhütten. Vor Ort angekommen, nahmen die Beamten direkt den Geruch von frischem Graffiti wahr und betraten das Objekt.

Polizei in Kreuztal: Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Betäubungsmittel

Dort ertappten sie einen 30-jährigen Deutschen, der schwarze Farbe an die Innenwände sprühte. Erst durch die laute Ansprache der Einsatzkräfte drehte er sich erschrocken um und unterbrach seine Tathandlung, so die Beamten. Neben zahlreichen Werkzeugen im Inneren des Häuschens, erkannten die Bundespolizisten frische Einbruchsspuren.

Sie überprüften den Mann und stellten fest, dass dieser bereits polizeibekannt ist. Zudem fanden die Einsatzkräfte unter anderem eine geringe Mengen Betäubungsmittel und auch persönliche Gegenstände des Wohnungslosen auf. Drogen, mutmaßliches Einbruchswerkzeug sowie Sprühdosen wurden beschlagnahmt. Der Mann muss sich wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

