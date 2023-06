Der Junge trägt leichte Verletzungen davon, so die Polizei. (Symbolbild)

Dahlbruch. Ein Auto nötigt einen jungen Radfahrer derart, dass der Junge scharf abbremsen muss, stürzt und sich verletzt. Vom Verursacher fehlt jede Spur.

An der Ecke Hillnhütter Straße und In der Mahlbach im Hilchenbacher Stadtteil Dahlbruch ist am Dienstagnachmittag, 27. Juni, ein 13-jähriger Radfahrer zu Fall gekommen und leicht verletzt worden. Kurze Zeit später kam er gemeinsam mit seiner Mutter zur Polizeiwache Kreuztal, um den Verkehrsunfall anzuzeigen.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Demnach war der Junge gegen 14.15 Uhr mit seinem E-Bike auf der Straße In der Mahlscheid bergab zu unterwegs. An der Einmündung zur Hillnhütter Straße wollte er nach links abbiegen. Kurz vor Erreichen der Einmündung sei ein Pkw auf der Hillnhütter Straße aus Sicht des Jungens von links nach rechts gefahren. An dieser Stelle gilt die Vorfahrtsregel rechts vor Links und der Pkw wäre gegenüber dem 13-Jährigen eigentlich wartepflichtig gewesen.

Polizei: Hat Fahrer oder Fahrerin überhaupt etwas mitbekommen?

Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, bremste der Junge sein Rad stark ab und kam zu Fall. Zu einem Kontakt mit dem Wagen ist es nicht gekommen, so die Beamten. Der Pkw sei dann ohne anzuhalten weitergefahren. Zu dem Auto konnte der 13-Jährige lediglich angeben, dass es sich um einen blauen Pkw gehandelt habe. Ob die Fahrerin oder der Fahrzeugführer überhaupt etwas von dem Sturzgeschehen bemerkt hat, ist unklar. Die Ermittler suchen nun nach der Fahrerin oder dem Fahrer sowie nach möglichen Zeugen.

Hinweise nehmen die Beamten unter 02732/909-0 entgegen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland