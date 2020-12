Polizei: Serie von Einbrüchen in Neunkirchen

Die Polizei ermittelt in einer Serie von Einbrüchen in Neunkirchen.

Neunkirchen. Zoofachgeschäft, Firma und Büro: In Neunkirchen gehen Einbrecher in Serie auf Tour. Die Polizei ermittelt und bittet um Hilfe bei der Aufklärung.

Gleich mehrere Einbrüche ereigneten sich zwischen Donnerstagabend, 10., und Freitagmorgen, 11. Dezember, in Neunkirchen.

Im Stadtteil Zeppenfeld sind Unbekannte in ein Zoofachgeschäft in der Straße In der Au eingebrochen. Die Täter hatten sich unter anderem Zutritt zum Lagerraum verschafft und nach ersten Erkenntnissen Bargeld entwendet.

Polizei in Siegen bittet um Hinweise

Im gleichen Zeitraum hebelten Einbrecher das Fenster einer Firma in der Dieselstraße im Ortsteil Struthütten auf. Nach jetzigem Stand wurde jedoch nichts entwendet.

In unmittelbarer Nähe ereignete sich ein weiterer Einbruch. Ziel war ein Bürogebäude in der Benzstraße. Die Täter durchwühlten mehrere Räume und stahlen Bargeld. Zudem entstand hoher Sachschaden.

In allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter 0271/7099-0.

