Weidenau. Zwei 22-Jährige sind auf unterschiedliche Art illegal im Siegener Straßenverkehr unterwegs. Immer wieder begegnen sie der Polizei, das hat Folgen

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Siegen hat am Montagabend, 9. Oktober, gegen 19.40 Uhr in Weidenau einen 22-Jährigen Autofahrer angehalten. Auf Nachfrage konnte er den Polizisten keinen Führerschein vorzeigen – er war den Ordnungshütern auch erst kürzlich aufgefallen, da er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Die Beamten stellten also den Fahrzeugschlüssel sicher, heißt es im Polizeibericht von Dienstag.

Wenig später, gegen 20.15 Uhr, erschien ein weiterer junger Mann, ebenfalls 22 Jahre alt, auf der Polizeiwache, um diesen besagten Autoschlüssel wieder abzuholen. Allerdings waren die Polizisten skeptisch, denn er zeigte typische Reaktionen von Drogenkonsum. Einen freiwilligen Drogenvortest lehnte er ab und verließ „fluchtartig die Wache“, so die Beamten weiter.

Wiederum kurze Zeit später kam der Mann mit seinem Renault Clio einer Polizeistreife entgegen. Diesmal zeigte er sich mit einem freiwilligen Drogentest einverstanden, der erwartungsgemäß positiv ausfiel, damit wurde auch eine Blutprobe fällig. Für den 22-Jährigen ging es wieder zur Polizeiwache, auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, auch seine Autoschlüssel wurden sichergestellt. Gegen beide Männer hat die Kreispolizeibehörde nun Strafverfahren eingeleitet.

