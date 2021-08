Polizei Siegen: Briefe von falschem Inkassobüro wegen Lotto

Siegen. Die Polizei in Siegen weist auf eine aktuelle Betrugsmasche hin. Eine falsche Inkassofirma fordert dazu auf, 260 Euro wegen Lotto-Spiel zu zahlen.

Dabei handelt es sich um ein Schreiben einer angeblichen Inkasso-Firma, der Fordinal Forderungs AG aus Köln.

Verbunden ist der Brief mit einer Zahlungsaufforderung von über 260 Euro. Entstanden sein sollen die Kosten durch die Teilnahme an einer Lotto-Ziehung mit dem Namen „Eurowin – Euro Jackpot 6/49“.

Die nicht existierende Firma droht zudem mit dem dem Gerichtsvollzieher, um die Kosten bei einer ausbleibenden Bezahlung einzuholen.

Kriminalpolizei Siegen rät: Anzeige erstatten

Bei genauerem Hinsehen falle auf, so die Beamten, dass das Schreiben gefälscht und durch Betrüger angefertigt worden ist. Es finden sich zahlreiche Rechtschreibfehler in dem Brief. Zudem ist ein ausländisches Konto als Zahlungsempfänger hinterlegt.

Die Briefe der Betrüger können abweichen, warnen die Polizisten. Teilweise agieren sie unter einem anderen Firmennamen oder verändern die Inhalte der Schreiben. Die Kriminalpolizei rät, kein Geld zu überweisen. Stattdessen sollte Anzeige erstattet werden.

