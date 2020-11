Polizei Siegen ermittelt wegen Übergriff auf Pferde

Der Unbekannte soll sich in Siegen-Volnsberg unbefugt Zutritt zur Koppel verschafft haben. (Symbolbild)

Volnsberg. Eine Zeugin beobachtet, wie sich ein Unbekannter in Siegen Zutritt zu einer Pferdekoppel verschafft. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Ein bislang Unbekannter wird des Übergriffes auf ein oder mehrere Pferde in Siegen-Volnsberg verdächtigt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, soll der Mann am frühen Montagmorgen, 23. November, unbefugt eine Pferdekoppel in Siegen-Volnsberg betreten haben. Eine Zeugin hatte über eine Kamera beobachtet, dass er sich Zutritt zu den Tieren verschafft hatte.

Polizei Siegen: Hausfriedensbruch, Verstoß gegen Tierschutzgesetz

Der Polizei liegen keine Hinweise vor, dass bei dem Vorfall eines der Tiere verletzt wurde.

Die Kriminalpolizei Siegen ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs und eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

