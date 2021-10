Polizei Siegen im Twittermarathon: Mehr als 100 Einsätze

Siegen. Die Polizei in Siegen zieht Bilanz von acht Stunden Twittermarathon. Hier ist noch einmal eine Auswahl aus mehr als 100 Einsätzen.

Acht Stunden lang hat die Polizei am Freitag über Twitter, Instagram und Facebook an ihrem Arbeitsalltag teilhaben lassen (wir berichteten). Am Ende zog das Team in der Pressestelle Bilanz: „Das war unser Twittermarathon. Es hat viel Spaß gemacht! Über 100 Einsätze hat es in den vergangenen acht Stunden gegeben.“

Hier ist noch einmal eine Auswahl der dokumentierten Einsätze. Die Verkehrsunfälle haben wir weggelassen. Die Zahl hinter dem #-Zeichen steht für die laufende Nummer des Einsatzes. Wir haben sortiert und zusammengehörende Meldungen zusammengefasst.

12:49 Uhr: #8 | Von der A45 wird uns im Bereich Siegen ein verdächtiges Fahrzeug gemeldet. Wir haben den Hinweis direkt an die Autobahnpolizei Dortmund weitergegeben.

Verdächtige Bettler in Burbach

14:49 Uhr: #19 | Im Dreiländereck: dieser Notruf ging in Westerburg ein. Im Bereich Burbach sollen verdächtige Personen und Fahrzeuge unterwegs sein. Man versuche Fahrzeuge anzuhalten, um zu betteln. Die Kollegen der Wache Wilnsdorf halten Ausschau. 15:10 Uhr: #19 | Im angegebenen Bereich konnten keine verdächtigen Personen oder Fahrzeuge angetroffen werden. Wir halten aber weiterhin die Augen auf.

14:56 Uhr: #21 | In Siegen-Geisweid sollen nach Auskunft einer Melderin auf der Leitstelle zwei Personen unterwegs sein, die möglicherweise Hilfe benötigen. 15:25 Uhr: #21 | Wir haben die Personen angetroffen. Die beiden waren offensichtlich schon in „Wochenendstimmung“ alkoholisiert unterwegs. Hilfe benötigten sie allerdings keine und waren noch fit genug, um selbstständig den Heimweg anzutreten

15:15 Uhr: #24 | Aus Rudersdorf wird eine hilflose Person gemeldet. Die Streife ist vor Ort eingetroffen und hat über die Leitstelle einen Rettungswagen angefordert.

Randalierer in Allenbacher Laden

15:20 Uhr: #25 | In der Siegener Innenstadt ist ein Ladendieb geschnappt worden, der sich nicht ganz ruhig verhält. Wir sind bereits auf dem Weg..15:52 Uhr: #25 | Der Ladendieb bekommt eine Strafanzeige sowie einen Platzverweis für die Innenstadt. Außerdem wurde ihm die Ingewahrsamnahme angedroht

16:00 Uhr: #28 | Über Notruf geht ein, dass in Hilchenbach-Allenbach in einem Geschäft eine Person randalieren soll. Unsere Streife ist bereits auf der Anfahrt. 16:55 Uhr #28 | Die Situation ist entschärft. Letztlich waren mehrere Streifen im Einsatz. Der Randalierer konnte beruhigt werden. Es kam niemand zu Schaden. Der Täter erhielt einen Platzverweis sowie eine Anzeige wegen Bedrohung und Verstoß gg. das Waffengesetz.

16:05 Uhr: #30 | Eine Gefahrenstelle wird uns gerade aus Weidenau gemeldet. Ein älterer Mann wirkt hilflos und kann sein Auto nicht mehr bewegen. Wir helfen dem Senior selbstverständlich! 16:14 Uhr: #30 | Der Mann hatte Probleme mit der Kupplung seines Autos. Die Kollegen konnten ihm helfen und die Straße ist wieder frei.

Platzwunde in Geisweid – Fall für die Kripo

16:25 Uhr: #31 | Über den Notruf kam die Meldung herein, dass es in einer Wohnung in Geisweid zu einer Körperverletzung kam. Wir sind auf dem Weg zur Wohnung . 16:31 Uhr: #31 | Eine Person hat eine Platzwunde, die medizinisch versorgt werden muss. Ein Rettungswagen wird von uns angefordert. 17:21 Uhr: #31 | Ein Verletzter musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kollegen schreiben eine Strafanzeige. Die Kriminalpolizei übernimmt im Anschluss die weiteren Ermittlungen.

17:05 Uhr: #37 | Die Wilnsdorfer Kollegen fahren gerade zu einer Streitigkeit in Neunkirchen. Zwei Streifen sind am Einsatzort eingetroffen. 17:12 Uhr: #37 | Die Lage vor Ort ist ruhig. Eine Streife konnte den Einsatzort bereits wieder verlassen. 17:16 Uhr: #37 | Auch die zweite Streife kann abrücken. Der verbale Streit ist geschlichtet worden.

17:22 Uhr: #40 | Vor dem Ortseingang Feuersbach auf der L 719 liegt ein verletztes Reh. Der Jagdausübungsberechtigte ist informiert und kümmert sich.

Falscher Verdacht in Kreuztal

17:40 Uhr: #43 | Auf dem Parkplatz eines Kreuztaler Geschäfts soll ein PKW mit entsiegeltem Kennzeichen stehen. Laut Melder sieht es so aus, als wolle man mit dem PKW gleich wegfahren. Wir sind mit einem Fahrzeug unterwegs, um das zu überprüfen. 17:48 Uhr: #43 | Die Kollegen haben das Fahrzeug kontrolliert. Die Verdächtigungen haben sich nicht bestätigt. Keine weiteren Maßnahmen für uns..

17:50 Uhr: #44 | In einem Einkaufszentrum in Siegen soll ein Mann herumpöbeln. Es könnte sich um unserem Ladendieb von heute Nachmittag aus dem Einsatz #25 handeln. Da erhielt er für den Bereich einen Platzverweis. Unsere Streife ist eben eingetroffen. Gleich wissen wir mehr. 18:02 Uhr: #44 | Es handelte sich um unseren bekannten Ladendieb. da er sich nicht an den Platzverweis hielt und weiter für Ärger sorgte, wird der Mann nun in Gewahrsam genommen. Zu einer weiteren Straftat ist es hier vor Ort aber nicht gekommen.

Fehlalarm im Museum in Siegen

18:30 Uhr: #50 | Der Spätdienst hat bereits mehr als die Hälfte der Schicht rum. Insgesamt gab es inklusive der Ermittlungsaufträge 81 Einsätze. Die meisten Streifen hatten noch keine Möglichkeit, ihre schriftlichen Arbeiten zu erledigen. Das sieht mal wieder nach einem langen Freitag aus.

18:31 Uhr: #51 | Es gibt einen Einbruchalarm in einem Siegener Museum. Wir sind mit mehreren Fahrzeugen mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zum Einsatzort. 18:34 Uhr: #51 | Keine 4 Minuten nach Meldungseingang sind bereits die ersten beiden Streifen eingetroffen. 18:39 Uhr: #51 | Von außen haben unsere Kollegen keine Feststellungen. Jetzt heißt es abwarten, bis ein Berechtigter vor Ort ist und wir uns im Gebäude umschauen können. 18:46 Uhr: #51 | Die Kollegen vor Ort bestätigen in diesem Moment, dass es sich bei dem Einbruchalarm um einen Fehlalarm gehandelt hat.

