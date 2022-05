Polizei Siegen: Kleinkind zugelaufen – Eltern gesucht

Neunkirchen. In Neunkirchen wird ein Kleinkind aufgefunden – allein. Von den Eltern keine Spur. Einen entscheidenden Hinweis liefert ein Kita-Kind.

Ein Kleinkind ohne Erwachsenenbegleitung wurde am Donnerstagvormittag, 19. Mai, in der Kopernikusstraße in Neunkirchen bei Siegen aufgefunden.

Niemand wusste zwischenzeitlich Namen oder Alter des Jungen, der vorübergehend ins Familienzentrum Rassberg gebracht worden war, so die Polizei. Gegen Mittag dann gab ein dreieinhalb Jahre altes Kindergartenkind den entscheidenden Hinweis.

Dankeschön der Siegener Polizei an jungen Ermittler

Zudem hatten Polizisten die Mutter gefunden. Mutter und Kind waren wieder vereint. „Von uns ein riesiges Dankeschön und Kompliment an den Nachwuchsermittler im Kindergarten“, so die Beamten.

