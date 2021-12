Polizei Siegen:Mutmaßliche Drogendealer hinter Kita erwischt

Siegen. Die Polizei hat mutmaßliche Dealer hinter einer Siegener Kita dingfest gemacht. Beamte und Diensthunde fanden Drogen, Bargeld und eine Waffe.

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Montag, 6. Dezember, gegen 22 Uhr fünf verdächtige Personen hinter der Kita in der Saarbrücker Straße in Siegen bemerkt und der Polizei gemeldet.

Als die Beamten eintrafen, wollten zunächst zwei Verdächtige fliehen. Nachdem sie augenscheinlich etwas weggeworfen hatten, kehrten sie jedoch zu den anderen drei Personen zurück, berichtet die Polizei am Dienstag. Auf dem Boden lag eine Schreckschusswaffe. Darüber hinaus fanden mit eingesetzte Diensthundeführer zwei Boxen mit Marihuana.

Siegener Polizei: Verstoß gegen Waffengesetz

Bei den anschließenden Durchsuchungen der Personen kamen ebenfalls Betäubungsmittel und größere Mengen Bargeld zum Vorschein. Die Betäubungsmittel, das Bargeld und die Schreckschusswaffe wurden sichergestellt.

Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen das Waffengesetz.

