Polizei Siegen sucht nach Serieneinbrecher und Vergewaltiger

Siegen/Friesenhagen/Morsbach. Einbrüche in Friesenhagen und Siegen-Langenholdinghausen, Raub und Vergewaltigung in Morsbach: Die Polizei veröffentlicht Fotos vom Täter.

Polizei und Staatsanwaltschaft fahnden nach einem Vergewaltiger und Einbrecher. Nach Einbrüchen an Heiligabend 2018 in Friesenhagen (Rheinland-Pfalz) und am 9. März 2019 in Morsbach – hier kam es auch zu einer Vergewaltigung und einem Raub – hob der Täter mit erbeuteten EC-Karten Geld an einem Geldautomaten in Siegen-Langenholdinghausen ab. In Langenholdinghausen brach er auch in einen Pferdestall ein, den der Täter vermutlich mehrfach aufsuchte.

Nach dem Einbruch dort am 5. Juni 2019 konnte die Siegener Polizei DNA-Spuren an einer zurückgelassenen Taschenlampe sichern, dadurch kam die Verbindung zu den anderen Taten zustande. Zusammen mit Profilern des NRW-Landeskriminalamts gehen die Ermittler davon aus, dass der Hochdeutsch sprechende Täter einen konkreten Bezug zu Langenholdinghausen hat.

Kamera am Geldautomaten in Siegen-Langenholdinghausen nimmt Täterfotos auf

Die Kamera am Geldautomaten in Langenholdinghausen nahm am 25. Dezember 2019 Bilder des Verdächtigen auf, die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu der Person machen können. Außerdem erhoffen sich die Ermittler Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in oder an Pferdeställen, denen bislang vielleicht noch keine Bedeutung zugemessen wurde. Das gilt auch für Beobachtungen mit Bezug zu den Taten in Friesenhagen, Morsbach und Langenholdinghausen.

Die Ermittler hoffen auf Hinweise zum Täter. Foto: POlizei

Fahndungsplakat und Fotos des Täters gibt es auch im Fahndungsportal der Polizei NRW: polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/morsbach-vergewaltigung-raub-wohnungseinbruchdiebstahl-computerbetrug. Hinweise bitte an die Siegener Kripo, 0271/7099-0 oder die Kriminalpolizei des Oberbergischen Kreises, Kriminalkommissariat 1, unter 02261/81990 oder per E-Mail: KK1.gummersbach@polizei.nrw.de.

