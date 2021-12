Einsatz Polizei Siegen vermutet Einbrecher in Innenstadt-Wohnung

Siegen. Polizeieinsatz an der Kreuzung Koblenzer Straße - Obergraben in der Siegener Innenstadt: Einbrecher noch im Gebäude vermutet, Straße gesperrt.

Wegen eines vermuteten Einbruchs hat die Polizei am Donnerstagmittag, 2. Dezember, kurzzeitig den Obergraben in der Siegener Innenstadt gesperrt: Der Alarmierung zufolge sollten sich die Täter noch im Gebäude aufhalten.

Mehrere Streifenwagen riegelten die Straße ab, Beamte drangen in das Gebäude vor. Drei Personen wurden angetroffen und Strafanzeigen gefertigt, so die Polizei auf Anfrage. Wegen uneinsichtiger Autofahrer, die unbedingt trotz der Polizeiabsperrung in den Obergraben einfahren wollten und die Kreuzung blockierten, staute sich der Verkehr bis zur Einfahrt Karstadt-Parkhaus zurück.

