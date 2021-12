Polizei Siegen: Weihnachten fast friedlich

Siegen. Es gab Ausnahmen: Junge Rowdies werfen mit Weihnachtskugeln, ein Auto wird gestohlen, ein anderes aufgebrochen.

Die Weihnachtszeit ist aus polizeilicher Sicht friedvoll verlaufen – mit Ausnahmen: In der Nacht zu Heiligabend beschädigten Unbekannte eine Schaufensterscheibe in der Alten Poststraße und zerstörten zwei Blumentöpfe.

Am Abend warf eine fünfköpfige Personengruppe im Alter von 16 bis 8 Jahren Weihnachtskugeln gegen eine Hauswand. Ein Sicherheitsdienst hielt die jungen Leute fest und übergab sie der Polizei. Unbekannte zerstörten Heiligabend oder am ersten Weihnachtstag die Glaselemente einer Bushaltestelle an der Rosterstraße / Wichernstraße.

Sandstraße in Siegen: Audi aus Tiefgarage gestohlen

Aus einer Tiefgarage an der Sandstraße wurde in der Zeit vom 25. Dezember, 21 Uhr, bis 26. Dezember, 8.45 Uhr , ein grauer Audi A5 mit dem Kennzeichen SI-MH 6868 gestohlen. Bei einem Pkw-Aufbruch in der Amalienstraße am ersten Weihnachtsfeiertag zwischen 5.30 und 14 Uhr entwendeten Unbekannte aus einem weißen Daimler unter anderem eine Louis Vuitton-Tasche und Copenhagen-Stiefel im Wert eines niedrigen vierstelligen Euro-Betrags.

In allen Fällen wurden Strafverfahren eingeleitet. Über Hinweise freuen sich die Ermittler unter 0271/7099-0

