Polizei Siegen-Wittgenstein: 270 Temposünder an einem Tag

Bei mobilen Geschwindigkeitskontrollen in Herzhausen und Erndtebrück erwischt die Polizei an einem Tag 270 zu schnelle Fahrzeuge.

Siegen-Wittgenstein. Nach Geschwindigkeitskontrollen in Herzhausen kommen auf sieben Leute Fahrverbote zu. Den Negativ-Temposünden-Rekord teilen sich zwei BMW-Fahrer.

235 zu schnelle Fahrzeuge meldet die Polizei nach einer Kontrollaktion auf der Wittgensteiner Straße in Hilchenbach-Herzhausen. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, waren am Dienstag, 28. Februar, von insgesamt 4242 zwischen 12 und 20 Uhr kontrollierten Fahrzeugen 40 sogar so zügig unterwegs, dass die Fahrerinnen und Fahrer sich eine Ordnungswidrigkeitsanzeige einhandelten. Auf sieben kommt ein einmonatiges Fahrverbot zu. Den negativen Spitzenplatz teilen sich zwei BMW-Fahrer, wie es weiter heißt – einer aus Siegen, einer aus Heilbronn: Beide waren mit 89 km/h geblitzt worden. Erlaubt ist in diesem Bereichen Tempo 50. Diesen Zeitgenossen drohen laut Regelsatz zwei Punkte, ein Monat Fahrverbot sowie mindestens 260 Euro Bußgeld.

Bei Kontrollen an der Marburger Straße in Erndtebrück waren am Dienstag (7 bis 15 Uhr) von mehr als 1400 Fahrzeugen 35 zu schnell. Den Negativrekord hier erreicht ein Sprinter aus Siegburg mit 81 statt erlaubter 50 km/h.

Die Polizei weist ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass Geschwindigkeit bei schweren Unfällen die Ursache Nummer 1 ist.

