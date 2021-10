Polizei Siegen-Wittgenstein: Das hilft gegen Einbrecher

Wohnungseinbrüche in Siegen-Wittgenstein sind recht selten, ausgeschlossen sind sie aber nicht, so die Polizei.

Siegen. Die Polizei in Siegen-Wittgenstein setzt auf Aufklärung in Sachen Einbruchschutz. Das ist in den kommenden Tagen geplant.

Zu Beginn der dunklen Jahreszeit startet die Polizei in Siegen-Wittgenstein die Kampagne „Riegel vor - Sicher ist sicherer“. Der Siegener Kriminalexperte Stefan Dax beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz am Telefon.

Siegen-Wittgenstein gehört zu den sichersten Regionen des Landes. Die Gefahr, hier Opfer eines Wohnungseinbruchs zu werden, ist mehr als 50 Prozent niedriger als im Landesdurchschnitt. Und die Fallzahlen sind weiter im Sinkflug. Wurden im Jahr 2015 noch 535 Wohnungseinbrüche aufgenommen, waren es letztes Jahr 163 Fälle, berichten die Beamten. Und auch in diesem Jahr scheint sich der Trend sinkender Fallzahlen fortzusetzen.

Polizei Siegen: Kritische Zeit für Einbrüche kommt

Doch Stefan Dax weiß auch: die kritische Zeit, nämlich die dunkle Jahreszeit, fängt jetzt an, die Einbrüche plötzlich wieder nach oben schnellen. Umso wichtiger, dass andere Faktoren greifen, um die Täter abzuschrecken. Früher selbst als erfahrener Sachbearbeiter dem Einbrecher auf den Fersen, weiß Stefan Dax genau, was Langfinger nicht mögen. Er setzt auf Aufklärung und Prävention.

Das ist in Siegen geplant

Es gibt eine Anrufhotline im Zeitraum des landesweiten Aktionswochenendes von Freitag, 29., bis Sonntag, 31. Oktober. Kostenlose Beratungen und Vorträge bei Veranstaltungen sind angekündigt, zum Beispiel am Dienstag, 9. November, beim städtischen Veranstaltungstag „Sicherheit und Lebensfreude im Alter – Senioren machen sich schlau“ in Hilchenbach.

Kriminalhauptkommissar Stefan Dax steht allen Bürgerinnen und Bürgern unter 0271/7099-4813 für Fragen rund um Einbruchschutz mit seinem Rat zur Verfügung: am Freitag, 29. Oktober, 8 bis 16 Uhr , am Samstag, 30. Oktober, 8 bis 14 Uhr, am Sonntag, 31. Oktober, 8 bis 14 Uhr. Der Beamte bietet kostenlos die telefonische Beratung an.

Wo diese nicht ausreicht, vereinbart er gerne auch weitere Termine vor Ort zur Individualberatung. Diese sind ebenfalls unentgeltlich.

