Kriminalität Polizei warnt: Betrüger – in Siegen viele Schockanrufe

Siegen. Der Mensch am Telefon erzählt eine schreckliche Geschichte. Was auch immer angeblich passiert ist: Am Ende geht es um viel Geld.

Aktuell kommt es im Bereich der Stadt Siegen zu einem erhöhten Aufkommen von Schockanrufen. Die Betrüger geben an, dass ein Mitglied der Familie einen schweren Verkehrsunfall verursacht hat. Um das Familienmitglied vor der Haft zu bewahren, soll eine Kaution bezahlt werden.

Angeblich ist die Polizei selbst am Telefon

Das Telefonat wird häufig durch einen vermeintlichen Staatsanwalt oder Polizeibeamten geführt. Die Betrüger versuchen dadurch, im Rahmen einer Geldübergabe an die Ersparnisse der Menschen zu gelangen. Bei dieser Masche handelt es sich um eine vorgespielte Geschichte. Es ist nicht auszuschließen, dass im Rahmen der Anrufe auch andere Ereignisse vorgegaukelt werden. Außerdem ist nicht auszuschließen, dass sich die Anrufe im Verlauf der nächsten Stunden und Tage auf das gesamte Kreisgebiet ausweiten. In den vergangenen Wochen waren die Betrüger in Siegen-Wittgenstein gleich mehrfach erfolgreich.

Die Polizei warnt daher erneut vor der Betrugsmasche und rät, bei betrügerischen Anrufen sofort aufzulegen und die 110 anzurufen, kein Geld oder Schmuck an fremde Menschen zu übergeben. Zur Betrugsmasche gehört auch das Angebot der Betrüger, selbst mit der Polizei zu verbinden. „Dadurch landen Sie erneut bei den Betrügern“, sagt die Polizei. Die „richtige“ Polizei frage am Telefon nicht nach Vermögenswerten.

