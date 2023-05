Preis für Hilchenbacher Engagement gegen neue Nazis

Lucia de Niciolo, Tim Stähler, Till Heppe und Heike Kühn nehmen den Preis in Essen entgegen. Das Hilchenbacher Bündnis für Toleranz und Zivilcourage wurde mit dem Push-Verein für das Stadtfest „Hilchenbach feiert Vielfalt“ ausgezeichnet.

Hilchenbach. Die Bundeszentrale für politische Bildung lobt das Stadtfest, mit dem Hilchenbach gegen eine Veranstaltung des „3. Wegs“ demonstriert hat.

Das Hilchenbacher Bündnis für Toleranz und Zivilcourage hat zusammen mit dem Push-Verein einen Preis im Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ im Essener Rathaus erhalten. Till Heppe als Mitglied des Bündnisses nahm den mit 4.000 Euro dotierten Preis stellvertretend von Oberbürgermeister Thomas Kufen entgegen.

Ausgeschrieben wurde der Preis von der Bundeszentrale für politische Bildung, die aus 313 Bewerbungen aus ganz Deutschland 57 Preisträger für ihr Engagement für Demokratie und Toleranz ausgezeichnet hat. Thomas Kufen betonte, dass die Projekte Vorbilder für die Demokratie sind. Der Preis wurde für das Stadtfest „Hilchenbach feiert Vielfalt“ am 3. September 2022 vergeben. In diesem Rahmen haben über 700 Bürgerinnen und Bürger Gesicht gezeigt gegen Rechtsextremismus in der Stadt.

Preisgeld wird für weiteres Engagement eingesetzt

Neben der feierlichen Preisübergabe gab es auch Gelegenheit, sich mit den Verantwortlichen anderer Projekte zu vernetzen. Dies nahmen Tim Stähler als Vorstandsmitglied des Push e.V., Lucia de Niciolo als Mitglied des queeren Treffs in Hilchenbach und Heike Kühn als Geschäftsführerin des Push-Vereins gerne wahr und tauschten sich mit den anderen Preisträgern aus.

Das Preisgeld wird verwendet, um weiterhin aktiv in der Bürgergesellschaft in Hilchenbach zu sein und Haltung zu zeigen gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die sich beim Hilchenbacher Bündnis beteiligen möchten, schreiben eine E-Mail an info@buendnis-hilchenbach.de.

