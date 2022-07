Prognose Meteo Siegerland: So geht der Sommer weiter

Siegerland. Am Wochenende nochmal Schwüle und Schauer in Siegen-Wittgenstein möglich, dann kommt wahrscheinlich der angenehme Sommer zurück, so Carsten Beyer

Bis zu 30 Millimeter Niederschlag innerhalb von 36 Stunden: „Was für ein Segen für die Natur und die Eindämmung der Waldbrandgefahr“, so Carsten Beyer, Wetterexperte von Meteo Siegerland. Nach Schauern und Schwüle am Wochenende geht der Sommer weiter, so die Prognose.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Erneut komme einigen Wettermodellen zufolge zunächst wieder sehr warme Luft ins Kreisgebiet, diese würde erst ab Montagabend, 25. Juli, wieder ausgeräumt. „Also geht das Schwitzen in die nächste Runde“, so Beyer über das Wochenende. Tief „Carolin“ ziehe demnach in Richtung Finnland ab, Hoch „Klaus“ bringe sommerliches Wetter. Die kommende Woche werde dann wahrscheinlich wieder kühler, ob mit Schauer und Gewittern oder ohne sei derzeit noch unsicher.

Der weitere Trend für das Siegerland: „Nicht unsommerlich“

Am Samstag, 23. Juli, nach wechselnder Bewölkung, Auflockerung, durchaus auch mal Schauern und örtlichen Gewittern ab mittags dann heiter bis sonnig, so die Aussichten, Höchsttemperaturen bei 22 bis 27 Grad, schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen. Am Sonntag dann wechselnd, teils stark bewölkter Beginn, später wieder überall aufgelockert bei Höchsttemperaturen von 25 bis 30 Grad. Teils schwülwarm, schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest. Am Montag zunächst sonnig, im Tagesverlauf von Westen Bewölkungsverdichtung. Ab Nachmittag und am Abend örtlich Schauer und einzelne Gewitter, bei schwülen 26 bis 32 Grad, meist mäßiger Wind aus Süd, am Nachmittag zeitweise stark böig.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

„Der weitere Trend sieht nicht unsommerlich aus“, so Carsten Beyer. Es werde aber wahrscheinlich deutlich angenehmer von den Temperaturen her.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland