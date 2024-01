Siegen-Wittgenstein Bewegt sich die Bundesregierung nicht, werde man mit den Protesten nicht nachlassen, bekräftigt Henner Braach für Siegen-Wittgensteiner Landwirte

Im Kreis Siegen-Wittgenstein starteten die Landwirte bereits am 29. Dezember mit der großen Traktor-Demonstration in Siegen in die Aktionswoche, die der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband (WLV) ab 8. Januar ausgerufen hatte. Parallel zu den Aktionen (wir berichteten) fanden Hintergrundgespräche statt: Zwischen dem Vorstand des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein und Vertretern des Vereins „Land sichert Versorgung“ (LsV NRW mit Sitz in Kirchhellen) mit Bundestagsabgeordneten aus Siegen-Wittgenstein. Dem Kreisverband zufolge nahmen Luiza Licina-Bode (SPD) und Laura Kraft (Bündnis90/Die Grünen) teil.

Henner Braach, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein bezieht sich in einer Mitteilung auf die Rede des Bundesfinanzministers beim Abschluss der Aktionswoche am Montag, 15. Januar, am Brandenburger Tor in Berlin: „Wir nehmen Lindner jetzt beim Wort“, betont. Der FDP-Politiker hatte demnach vorgeschlagen, gesetzliche Regelungen zur Steuerglättung sowie für eine Risikorücklage zu schaffen. „Wenn die Regierung jetzt nicht in ernsthafte Gespräche einsteigt und sich nicht bewegt, werden wir nicht nachlassen und weitere demokratische Wege wählen“, bekräftigt Braach. „Wir brauchen ganz akut Lösungen, die für das Wirtschaften auf unseren Höfen verlässliche Zukunftsperspektiven bieten.“

Die Solidaritätsbekundungen und der Rückhalt der Bevölkerung seien „uns Ansporn, weiterhin mit Nachdruck für die Interessen des ländlichen Raumes einzutreten“. Mit Spannung blicke der Berufsstand auf die Sitzung des Bundestages am Donnerstag, 18. Januar, bei der der Bundeshaushalt verabschiedet werden soll.

