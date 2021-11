Radwege, Schulen, Feuerwehr: Was Freudenberg 2022 vorhat

Freudenberg. Entwurf des Freudenberger Haushalts 2022 sieht Investitionen von mehr als fünf Millionen Euro vor. Energiekosten könnten Gebühren steigen lassen.

In den Ausbau der Radwege, die Feuerwehr und die Schulen wird 2022 der Großteil der Investitionen der Stadt Freudenberg fließen. „Vor uns liegen große Aufgaben, die gestemmt und finanziert werden wollen“, sagte Bürgermeisterin Nicole Reschke bei der Vorstellung des Haushaltsplan-Entwurfs für das kommende Jahr.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

40,6 Millionen Euro an Erträgen stehen etwas mehr als 42,3 Millionen Euro Aufwendungen gegenüber. Das geplante Haushaltsdefizit liegt bei rund 1,75 Millionen Euro. Dieser Betrag soll über die Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die Sache hat allerdings einen Haken, wie Julian Lütz, Kämmerer und 1. Beigeordneter, erklärt. In den Erträgen sind nämlich mehr als 1,1 Millionen Euro nach dem so genannten NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz inbegriffen.

Freudenberg muss mehr Kreisumlage zahlen – Steuererhöhungen aber nicht in Sicht

Kommunen erhalten darüber eine Bilanzierungshilfe: Coronabedingte Mindereinnahmen und Verluste werden als „außerordentliche Erträge“ verbucht, um keine zusätzlichen (und die Handlungsfähigkeit einschränkenden) Löcher in die Haushalte zu reißen. Ab 2025 kann die auf diese Weise zusammengekommene Summe dann entweder einmalig oder über einen Zeitraum von 50 Jahren abgeschrieben werden. In der Kasse jedoch sind diese Beträge faktisch nicht – womit der tatsächliche Fehlbedarf, von dem die Verwaltung ausgeht, in Freudenberg 2022 bei etwa 2,87 Millionen Euro liegt.

+++ Lesen Sie hier:Neuer Marktplatz Freudenberg: Land gibt 1,134 Millionen Euro+++

2,25 Millionen Euro mehr Kreisumlage wird die Stadt 2022 nach derzeitigem Stand bezahlen müssen – und damit insgesamt rund 15,8 Millionen Euro, verteilt auf „Kreisumlage allgemein“ und „Kreisumlage Jugendamt“. Die Bürgermeisterkonferenz hatte den Kreis Mitte September ersucht, die Umlage moderater ausfallen zu lassen. Sollte diesen Forderungen stattgegeben werden, stünde Freudenberg um etwa 1,1 Millionen Euro besser dar. „Ein Prozentpunkt Kreisumlage entspricht rund 296.500 Euro“, rechnet Julian Lütz für Freudenberg vor. Die Finanzen seien so stabil, dass derzeit keine Steuererhöhungen in Betracht gezogen würden und dass nur zeitweise Kassenkredite zur Liquiditätssicherung notwendig sind.

Freudenberg investiert in Radwege, Feuerwehr und Schulen

5,3 Millionen Euro sind 2022 für Investitionen eingeplant, davon 1,9 Millionen für Radwege, 950.000 für die Ausstattung der Feuerwehr und Feuerwehrgerätehäuser und 620.000 Euro für Schulen – etwa den Anbau der Grundschule Alchen. Außerdem sind unter anderem Mittel für Hochwasserschutz, Klimaschutz und Digitalisierung vorgesehen. Dazu zählt auch eine neue technische Ausstattung des Ratssaals, die – theoretisch – sogar Livestreams ermöglichen würde.

Digital in die Details Einen interaktiven Haushalt bietet die Verwaltung auf freudenberg-stadt.de an. Neben dem Anfang November gestarteten Bürgerportal, mit dem viele Dienstleistungen der Verwaltung online in Anspruch genommen werden können, sei dies ein weiterer Baustein auf dem Weg Richtung digitaler Verwaltung, sagt Kämmerer Julian Lütz. Die Online-Fassung hat eine Suchfunktion und ermöglicht auch sonst eine schnelle Navigation. Der interaktive Haushalt, so die Hoffnung im Rathaus, soll helfen, mehr Bürgerinnen und Bürger für das Thema zu interessieren. Nicole Reschke: „In Sachen Transparenz und Übersichtlichkeit ist es schon ein Riesenschritt.“

100 Prozent einig sind sich Kämmerer und Bürgermeisterin darin, dass die finanzielle Ausstattung der Städte und Gemeinden einfacher gehandhabt werden sollte. „Natürlich sind wir froh, dass es Förderprogramme gibt“, betont Nicole Reschke. Die Regelungen und Antragsverfahren seien jedoch so kompliziert und bürokratisiert, dass in den Verwaltungen zusätzliche Arbeitsbelastungen entstehen. Hinzu komme, dass selbst kleine Fehler in den komplexen Prozessen sich negativ auswirken könnten – schlimmstenfalls bis zur Rückforderung bereits gezahlter Fördermittel. „Es wäre uns deutlich lieber, wenn die Kommunen über Bund und Land auskömmlich finanziert würden. Ein bisschen mehr Vertrauen in die kommunale Entscheidungsfähigkeit wäre schön.“ Insbesondere gelte das bei Pflichtaufgaben wie Feuerwehr oder Schulen.

Freudenberg: Energiekosten steigen massiv – mit Konsequenzen für diverse Gebühren

Keine gute Nachrichten hat Julian Lütz, wenn es um Energiekosten geht. „Allein der Strompreis wird sich 2022 verdreifachen.“ Entsprechend sei teilweise mit Gebührenerhöhungen zu rechnen.

+++ Lesen Sie hier:Freudenberg: Camping mit Beachvolleyball und Naturerfahrung+++

Eine klare Maxime, betont die Bürgermeisterin, laute auch in 2022: Transparenz. „Wir haben uns ja viel vorgenommen. Damit gibt es natürlich die Erwartung in der Bevölkerung, dass all das auch umgesetzt wird.“ Die vergangenen etwas mehr als anderthalb Jahre haben aber gezeigt, dass Prognosen schwierig sein können – und niemand weiß derzeit, wie sich die Pandemie weiter entwickelt. „Auf Unsicherheiten muss man offen hinweisen“, unterstreicht Nicole Reschke. So werde beispielsweise der Rat regelmäßig über Entwicklungen informiert, ergänzt Julian Lütz.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland