Rätsel über Literatur-Superstar: Wer schrieb „Carmen Nova“?

Siegen. Autor von „Carmen Nova“ soll Umberto Eco sein – tatsächlich ist er es aber nicht. Niels Penke von der Uni Siegen ist dabei, das Rätsel zu lösen.

Ein bisschen komme er sich vor, als sei er selbst Figur in einer Umberto Eco-Geschichte, sagt Dr. Niels Penke gegenüber der Universität Siegen. Denn auch in den Romanen des italienischen Autors gehe es häufig um den Fund mysteriöser Bücher und damit in Verbindung stehende Rätsel. Mit einem solchen Rätsel sieht sich seit einigen Monaten auch Penke konfrontiert: Ende 2022 entdeckte der Literaturwissenschaftler der Uni Siegen bei Ebay ein Büchlein mit dem Titel „Carmen Nova“ aus dem Jahr 1984, als Autor ist Umberto Eco angegeben. Bei der Lektüre wurde Penke jedoch schnell stutzig: Der sperrige Text passte so gar nicht zum sonstigen Werk Ecos. Penke begann zu recherchieren und kam bald zu der Überzeugung, dass es sich bei dem Buch um eine Fälschung handeln muss.

Seit der Literaturwissenschaftler seinen Verdacht im Februar öffentlich auf Twitter äußerte, sei unter Literaturexperten eine Art Detektivjagd im Gang. „Am Anfang dachte ich mir einfach nur: Meine Güte, was für ein anstrengender Text. Was zur Hölle hat Eco nur bewogen, diese Novelle zu verfassen“, beschreibt Penke seinen ersten Eindruck im Gespräch mit der Uni Siegen. Das habe er genauer wissen wollen und habe daher zunächst in Standardwerken wie dem Eco-Handbuch oder in Eco-Biografien nach Hinweisen auf das Buch gesucht – ohne Erfolg.

Penke nahm das vergilbte Büchlein daraufhin genauer unter die Lupe und stellte fest, das sämtliche Angaben im Impressum fingiert sind: die dort genannten Verlage gibt es nicht, ebenso wenig die ISBN-Nummer oder den Schrifttyp „Wake-Diktion“. Stattdessen entdeckte der Literaturexperte jede Menge versteckter Hinweise und literarische Anspielungen auf andere Schriftsteller und Romane.

Penke bezeichnet „Carmen Nova“ laut der Uni Siegen als „unglaublich gut gemachtes Text-Konsortium“: Neben der eigentlichen Kriminal-Novelle, die sich um die Suche eines Ich-Erzählers nach einer ominösen Frau namens Carmen drehe, seien unter anderem eine Einleitung, diverse Notizen und Anmerkungen sowie ein Interview und ein Nachwort zu finden, das angeblich von Schriftsteller Roland Barthes stammt. „Da hat sich jemand wirklich viel Mühe gemacht“, sagt Niels Penke im Gespräch mit der Uni Siegen. „Es ist bemerkenswert und irgendwie auch tragisch, dass dieser enorme Aufwand fast 40 Jahre lang komplett unter dem Radar geblieben ist – wie eine Flaschenpost, die 1984 in einen Fluss geworfen wurde und jetzt erst aufgemacht wurde.“

Dabei seien über die Jahre auch andere Personen auf „Carmen Nova“ gestoßen. Mehrere von ihnen hätten sich inzwischen über Social Media bei Penke gemeldet. „Mir hat zum Beispiel jemand geschrieben, der das Buch 1984 in einer Hamburger Kneipe zusammen mit einem Raubdruck von ‚Der Name der Rose‘ erworben hat“, berichtet der Literaturwissenschaftler im Gespräch mit der Uni, der inzwischen von insgesamt 15 Exemplaren weiß, von denen jedoch nur zwei in Bibliotheken zugänglich seien.

„Genauer angeschaut hat sich das Buch aber in der Vergangenheit offenbar niemand“, staunt Penke, für den die Unwahrscheinlichkeit dieser Geschichte gleichzeitig ihre Faszination ausmacht: „Umberto Eco ist ein Superstar der Literaturwelt – und dann gibt es dieses angebliche Buch von ihm, auf das jahrzehntelang kein Mensch aufmerksam geworden ist. Das ist schon verrückt.“

In Literaturkreisen schlägt „das Rätsel“ laut der Pressestelle der Uni Siegen seit Februar hohe Wellen und hat eine kollektive Spurensuche ausgelöst: Immer wieder melden sich Experten mit neuen Hinweisen, die Feuilletons mehrerer großer Zeitungen berichteten ebenfalls. Sogar die Familie von Umberto Eco ist aktiv geworden und habe recherchiert. „Ich habe dann nachts eine Mail von Umbertos ältestem Sohn Stephano bekommen, der die Sache ebenfalls total faszinierend fand, aber keinen Hinweis finden konnte, dass sein Vater von dem Buch wusste“, erzählt Penke. Auch eine heiße Spur, die ihn zwischenzeitlich zu einer Literaturtheoretikerin als mögliche Verfasserin der Novelle geführt habe, habe sich im Sande verlaufen.

Dennoch sei Penke, der im Wintersemester an der Universität Siegen eine Vertretungsprofessur übernimmt, wild entschlossen, das Rätsel um „Carmen Nova“ zu lösen. Als mögliche weitere Ansatzpunkte sieht er eine forensische Analyse des Papiers, digitale Möglichkeiten der literarischen Textanalyse mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und verschiedene Experten, die ihm empfohlen wurden. „Mich treibt dabei vor allem die Frage nach dem ‚Warum‘ um. Warum hat jemand dieses Buch verfasst und was wollte er oder sie damit bezwecken? Umberto Eco an der Nase herumführen? Den Literaturbetrieb irritieren? Das würde ich wirklich gerne herausfinden“, sagt Niels Penke im Gespräch mit der Uni Siegen.

