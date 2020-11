Rat startet: In Kreuztaler Rat wird alles größer

Nicht nur der Rat, sondern auch zwei Fachausschüsse werden in der neuen Ratsperiode größer. Nachdem bereits durch Überhang- und Ausgleichsmandate 42 Sitze statt der regulären 38 Mandate vergeben wurden, sollen der Sozialausschuss und der Infrastrukturausschuss von bisher 15 auf 17 Sitze vergrößert werden.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Grüne hätten sonst einen Sitz verloren

Grund dafür sind offenkundig die veränderten Mehrheitsverhältnisse, die durch den Fraktionswechsel von Sascha Zowíerucha von der SPD zur CDU entstanden sind. In den bisher mit 15 Mitgliedern besetzten Ausschüssen wären der SPD nach der Kommunalwahl sechs, der CDU vier, den Grünen drei, FDP und UWG je ein Sitz zugefallen. Der Fraktionsübertritt hätte der CDU einen Sitz mehr beschert – allerdings nicht auf Kosten der SPD, sondern der Grünen. „Schuld“ daran ist das Zuteilungsverfahren nach Hare/Niemeyer, das bei der Ausschussbildung angewendet werden muss.

In den neuen Ausschüssen mit 17 Mitgliedern bekommen die SPD sieben, die CDU fünf, die Grünen drei Sitze und FDP und UWG je einen Sitz. Im Hauptausschuss mit 18 Mitgliedern aus dem Rat – hinzu kommt mit der 19. Stimme der Bürgermeister – hat die CDU einen Sitz mehr, also sechs. Diesen Platz überlässt sie dann auch Sascha Zowierucha, den die CDU darüber hinaus auch in den Infrastrukturausschuss entsendet. In diesem Gremium sorgt der Fraktionsübertritt nebenbei auch für Eindeutigkeit: Ginge es noch nach den bei der Kommunalwahl entstandenen Mehrheitsverhältnissen, hätte der 18. Sitz zwischen SPD, FDP und UWG ausgelost werden müssen.

Die meisten Ausschüsse behalten ihre Vorsitzenden

Unverändert in ihren Größen bleiben der Schulausschuss mit 13, der Sportausschuss und der Kulturausschuss mit elf sowie der Feuerwehr-, der Betriebs- und der Rechnungsprüfungsausschuss mit je sieben Mitgliedern. In den siebener Gremien teilen sich FDP und UWG die Sitze, die nicht vertretene Fraktion entsendet dann ein beratendes Mitglied ohne Stimmrecht.

Neue Vorsitzende des Sozialausschusses wird Simone Farr (Grüne), neuer Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses Harald Görnig (CDU), neue Vorsitzendes des Feuerwehrausschusses Beate Meichelböck (SPD). Die anderen Ausschussvorsitzenden bleiben im Amt: Arne Siebel (CDU, Betriebsausschuss), Jochen Schreiber (SPD, Kultur), Philipp Krause (CDU, Sport), Heike zur Nieden (SPD, Schulausschuss) und Andreas Müller (SPD, Infrastruktur).

Gewählt werden in der konstituierenden den Ratssitzung am Donnerstag, 5. November, auch Heike zur Nieden (SPD), Astrid Collenberg (CDU) und Dieter Gebauer (Grüne) als ehrenamtliche stellvertretende Bürgermeister – drei Stellvertreter hat im Kreisgebiet außer dem Kreuztaler Bürgermeister nur noch der Landrat.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.