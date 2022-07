Rathaus Kreuztal: Blümel-Nachfolge erneut ausgeschrieben

Kreuztal. Unter den bisher zwölf Bewerberinnen und Bewerbern ist niemand, der die Politik auf Anhieb für den Spitzenposten im Rathaus überzeugt.

Die Stadt Kreuztal hat die Stelle des oder der Beigeordneten für Soziales und Schulen erneut ausgeschrieben. Nunmehr bis zum 14. August gibt die Stadt Interessierten ein weiteres Mal Gelegenheit, sich um die Nachfolge von Stadträtin Edelgard Blümel zu bewerben.

Sie scheidet Ende Oktober nach dem Ablauf ihrer achtjährigen Amtszeit aus, um in den Ruhestand zu treten.

Formelle Voraussetzungen nicht erfüllt

Auf die erste Ausschreibung hatten sich im Juni neun Männer und drei Frauen beworben. Dem Auswahlgremium, in dem auch die Ratsfraktionen vertreten sind, habe die Auswahl nicht ausgereicht, sagte Bürgermeister Walter Kiß dieser Zeitung auf Anfrage. Auch die formellen Voraussetzungen seien in den Bewerbungen nicht durchgehend erfüllt worden.

Dem von Bürgermeister Walter Kiß geführten Verwaltungsvorstand gehören drei Beigeordnete an: Stadtkämmerer Michael Kass, Stadtbaurätin Christina Eckstein und Stadträtin Edelgard Blümel. Dass die Runde direkt ab 1. November wieder komplett wird, ist nun unwahrscheinlich geworden. Bis zur turnusmäßigen Ratssitzung am 8. September wird die Wahl wohl nicht mehr vorbereitet werden können, sodass die Entscheidung über die Beigeordnetenstelle voraussichtlich erst am 20. Oktober fällt.

