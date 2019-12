Geisweid. Die Siegener Polizei sucht nach dem Mann, der eine 23-Jährige mit einem Messer bedroht hat.

Raubüberfall auf Döner-Imbiss am Geisweider Busbahnhof

Ein Imbiss in Geisweid ist am Sonntag gegen 21.10 Uhr Tatort für einen Raubüberfall geworden. Ein bisher unbekannter Mann betrat den Döner-Imbiss am Geisweider Busbahnhof und bedrohte die anwesenden 23-jährige Angestellte mit einem Messer. Er griff in die Kasse und raubte das Bargeld.

Der Mann war circa 1,75 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt, trug eine schwarze glänzende Jacke und eine blaue Jeanshose. Der Mann trug während der Tat eine Sturmhaube und soll Richtung Wartburgstraße/Friedhof gelaufen sein.

Hinweise bitte an die Kripo in Siegen

