Razzia in Siegen: Spektakulärer Schlag gegen Drogenhandel

Siegen. Jede Menge Marihuana, eine scharfe Waffe und alles für den Cannabis-Anbau: Die Siegener Polizei zerschlägt einen Drogenhandel.

Bei einem Polizeieinsatz am vergangenen Donnerstag, 2. November, ist der Polizei laut eigenen Angaben ein Ermittlungserfolg gegen den Drogenhandel gelungen.

Es ist unter anderem eine größere Menge an Drogen sichergestellt worden. Seit mehreren Monaten ermittelte das Siegener Kriminalkommissariat gegen eine mehrköpfige Gruppe im Großraum Siegen, so die Beamten am Montag, 6. November. Am Donnerstag schlugen die Ermittler dann an mehreren Orten zu.

Mit Unterstützung von Kräften aus Rheinland-Pfalz sowie dem Märkischen Kreis durchsuchten die Beamten mehrere Wohnungen sowie leerstehende Industrie- beziehungsweise Lagerhallen. Zudem observierten die Kriminalbeamten einen Drogenhandel und schlugen auch dort zu. Insgesamt nahm die Polizei vier Männer im Alter von 23 bis 36 Jahre fest.

Siegener Richter schickt Verdächtige in Untersuchungshaft

Bei den Durchsuchungen fanden die Einsatzkräfte etwa 15 Kilo Marihuana sowie eine scharfe Schusswaffe. Zudem entdeckten die Ermittler in einer der Lagerhallen eine Cannabisplantage im Aufbau. Mit den Materialien hätten dort 3000 Cannabispflanzen aufgezogen werden können, so die Beamten. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die vier Männer wurden dem Haftrichter vorgeführt. Er ordnete Untersuchungshaft an. Die Verdächtigen sitzen nun in der JVA.

