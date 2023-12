Reden als Beruf: Hilchenbacher entdeckte Talent vor Gericht

Hilchenbach Janosch Boeck aus Hilchenbach hat sich direkt nach dem Abi als Trainer und Redner selbstständig gemacht. Die zündende Idee hatte er vor Gericht.

„Ich habe mich vor fast zwei Jahren selbstständig gemacht“, erklärt Janosch Boeck. Der 23-Jährige ist direkt nach dem Abitur als Persönlichkeits- und Sichtbarkeitstrainer durchgestartet: „Ich habe nie etwas anderes gemacht.“ In Workshops und Reden bringt er diese Themen anderen Menschen nahe. Am 16. November hat er am „International Speaker Slam Finale“ in Wiesbaden teilgenommen und gleich einen „Excellence Award“ erhalten.

Teilnahme am Wettbewerb in Wiesbaden

Der „Speaker Slam“ war für den Hilchenbacher eine neue Erfahrung: „An einem Abend gab es so eine Art Vorentscheidung“, erklärt er. Am Wettbewerb selbst seien über 200 Leute aus 29 Nationen vor einem Publikum mit mehr als 100 000 Zuschauern aufgetreten. „Das war für mich auch ein Abenteuer.“ Auf zwei Bühnen hätten die Teilnehmer bis zu vier Minuten Zeit gehabt, um ihre eigenen Themen bestmöglich vorzutragen. „Auf dem Speaker Slam durften wir uns aussuchen, über welches Thema wir reden wollen. Da hat jeder seine eigene Geschichte“, sagt Janosch Boeck.

Er selbst habe eine sehr persönliche und emotionale Story ausgewählt: „Meine Mutter war eine ganze Weile lang alleinerziehend.“ Dann habe sie einen Mann kennengelernt, der für den jungen Janosch schnell zu einer Vaterfigur geworden sei. Um das Sorgerecht zu erhalten, seien Sohn und Stiefvater erfolgreich zum Gericht gegangen: „Ich habe als Achtjähriger den Leuten erklärt, warum mein Papa der beste Vater ist“, sagt er. Zwei Minuten später – nach seiner klaren Stellungnahme – habe die Entscheidung des Gerichts festgestanden. Und für Janosch Boeck sei klar gewesen: Das ist mein Talent.

Hermann Scherer überreicht dem Hilchenbacher Redner Janosch Boeck (23) den „Excellence Award“. Foto: Justin Bockey

Weg des Hilchenbachers in die Selbstständigkeit

Der Sprung in die Selbstständigkeit sei recht spontan gewesen. Er habe bereits eine Wohnung und einen Ausbildungsplatz für ein duales Studium im Sport- und Gesundheitsbereich im Süden Deutschlands gehabt und sich in der kurzen Pause zwischen Schule und Studium im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung fortgebildet. In einer Zoom-Konferenz ließ ihn einer der Trainer vor Hunderten von Leuten sprechen: „Das hat mein Leben verändert“, erinnert er sich: „Dir macht es einfach extrem viel Spaß, auf der Bühne zu sein“, habe er da festgestellt.

Kurzerhand habe er seine Studienpläne über den Haufen geworfen: „Wenn nicht jetzt, wann dann“, sagt er. Also sei er für ein Jahr nach Niedersachsen gezogen, um sich besser weiterbilden zu können. „Das sind Ausbildungen, die teilweise über Wochen und Monate gehen“, sagt er. Oftmals seien diese online, gewisse Präsenzanteile seien jedoch ebenso vorhanden.

Es gibt Applaus für Janosch Boeck auf dem „Speaker Slam“ in Wiesbaden. Foto: Justin Bockey

Als Sichtbarkeitstrainer helfe er nun anderen, ihr Schamgefühl abzulegen und frei vor Menschen performen zu können. Er biete eigene Workshops an und werde von Unternehmen als externer Dienstleister gebucht. Mit seiner Entscheidung für die Selbstständigkeit ist er zufrieden: „Es war ein Geschenk des Himmels“, erklärt er. „Durch die Präsenz, die ich irgendwann aufgebaut habe, bin ich auch in die Musikbranche gekommen.“ Hier unterstütze er einzelne Musiker als Mentaltrainer.

Bei der Bewertung seines Vortrages sei es vor allem um die Professionalität gegangen, um die sichere und fesselnde Vortragsweise, erklärt der gebürtige Krombacher. Er vermutet, dass auch das Storytelling dabei eine große Rolle einnahm. Das sei für ihn kein Problem gewesen: „Seit ich 15 bin, stehe ich auf der Bühne oder vor der Kamera.“ Für die Zukunft hat er bereits Pläne: „Es stehen im nächsten Jahr einige Veranstaltungen, Workshops und Vorträge an“, berichtet er. Auch international: Für ein Retreat will er in die Türkei gehen und einen ganzen Monat möchte er in Zypern verbringen.

