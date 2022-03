Regierung beruft Siegener: Beauftragter für Sinti und Roma

Siegen. Prominenter Rechtsanwalt: Mehmet Daimagüler ist erster Antiziganismus-Beauftragter der Bundesregierung.

Mehmet Daimagüler ist Beauftragter für Antiziganismus und das Leben der Sinti und Roma der Bundesregierung. Der Rechtsanwalt ist in Niederschelden aufgewachsen.

Das Bundeskabinett berief den ersten Antiziganismusbeauftragten am Mittwoch, wie Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) mitteilte. Daimagüler werde die Maßnahmen gegen Antiziganismus koordinieren, erklärte sie. Seine Berufung sei ein klares Signal, dass die Bundesregierung der Anfeindung und Ausgrenzung von Sinti und Roma nicht tatenlos zusehe.

Nebenklage-Vertreter im NSU-Prozess

Daimagüler erklärte, er wolle Bund und Länder gleichermaßen einbinden, um den Antiziganismus zu bekämpfen und die Herausforderungen gemeinsam mit den Gemeinschaften der Sinti und Roma bewältigen. Einen Schwerpunkt seiner Arbeit sehe er außerdem in der Aufarbeitung des Unrechts nach 1945. Die Ermordung Hunderttausender Sinti und Roma durch die Nationalsozialisten sei weitgehend ungesühnt geblieben, Ausgrenzung und Diskriminierung dauerten bis heute an.

Daimagüler hat sich als Anwalt von Opfern politisch motivierter Hassverbrechen einen Namen gemacht. Er war -und vertrat jüdische Überlebende und Überlebende des Völkermords an den Sinti und Roma.

Buch über Diskriminierungs-Erfahrungen: „Kein schönes Land“

Daimagüler wurde 1968 in Siegen geboren und betreibt seine Kanzlei heute in Siegburg. In den Jahren 1989 bis 1996 war er Berater und Assistent führender FDP-Politiker, darunter des heutigen Bundestagsvizepräsidenten Wolfgang Kubicki. Er wurde 1997 in den FDP-Bundesvorstand gewählt, trat aber zehn Jahre später aus der Partei wieder aus. Neben seinem beruflichen Engagement veröffentlichte Daimagüler regelmäßig Kolumnen in Tageszeitungen und ist Autor des Buches „Kein schönes Land in dieser Zeit“, in dem er das Gefühl der Ausgrenzung durch die fortgesetzte Diskriminierung von Einwanderern in Deutschland thematisiert.

