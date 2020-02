Neuregelung Reiter in Siegen und Kreuztal dürfen jetzt Waldwege nutzen

Siegen/Kreuztal. Neben den Reitwegen sind jetzt auch alle befestigten und naturfesten Waldwirtschaftswege in Siegen und Kreuztal erlaubt. Bislang ging das nicht.

Ab sofort heißt es Bahn frei für die Reiter in Siegen und Kreuztal: Sie dürfen neben den bestehenden Reitwegen auch alle befestigten und naturfesten Waldwirtschaftswege nutzen, wie der Kreis in einer Mitteilung erklärt. Bisher war das in beiden Kommunen noch nicht möglich.

In den Reitgebieten Siegen-Ost, Siegen-West und Buschhütten werden bereits bestehende Reitwege beibehalten. Damit sich Reiter und andere Waldnutzer in den Gebieten Feuersbach und Stendenbach nicht in die Quere kommen, kennzeichnen „Hufeisenwege“ empfohlene Routen für die Reiter. Diese Änderung hatte der Kreistag nach ausführlichen Gesprächen der Waldgenossenschaften, Städten und Gemeinden, dem Regionalforstamt sowie den Reiter- und Waldbesitzerverbänden Mitte Dezember beschlossen.

Keine gefährlichen Begegnungen in Siegen und Kreuztal bekannt

Bisher durften Reiter in Siegen und Kreuztal ausschließlich Reitwege benutzen. Die Waldwirtschaftswege waren Spaziergängern, Wanderern, Mountainbikern oder Geocoachern vorbehalten. Notwendig wurde die neue Regelung durch die Rechtsprechung anderer in NRW ansässigen Kreise und kreisfreien Städte. Die Gerichte entschieden, dass konkrete Gefahrensituationen vorgelegt werden müssen, um die Möglichkeiten der Reiter mit einem Verweis auf die festgelegten Reitwege zu beschränken.

Der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises sind jedoch keine gefährlichen Begegnungen zwischen Reitern und anderen Waldnutzern in Siegen und Kreuztal bekannt.

Bis November 2016 garantierte das Landschaftsgesetz NRW den Schutz von Natur und Landschaft und regelte auch das Reiten. Eine Änderung der Regeln sah dann jedoch das Landesnaturschutzgesetz NRW vor, das von November 2016 an gilt. Mussten Reiter bisher ausgewiesene Reitwege nutzen und durften Wanderwege nicht bereiten, ist seit Inkrafttreten des Landesnaturschutzgesetzes NRW eine freiere Regelung möglich.

Neue Reitwegekarten für Siegen und Kreuztal im Internet

Das Gesetzt sieht vor, „dass das Reiten zum Zweck der Erholung auf privaten Straßen und Fahrwegen gestattet ist“. Darunter fallen auch befestigte und naturfeste Waldwirtschaftswege - die nach Angaben der neuen Regelung nun auch beritten werden dürfen.

Für den Kreis Siegen-Wittgenstein sind nun neue Reitwegekarten erstellt worden, die auf der Homepage der Kreisverwaltung unter www.siegen-wittgenstein.de einsehbar sind und ausgedruckt werden können.

Ein neu gestaltetes Infoblatt mit der nun geltenden Regelung wird jedem ausgehändigt oder mitgesendet, der bei der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises die Reitabgabe zahlt und die für 2020 geltende Reitplakette beantragt. Eine Reitabgabe ist verpflichtend.

