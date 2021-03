„Respekt“: Hilchenbach setzt ein Zeichen gegen Rassismus

Hilchenbach. Hinweisschild am Rathaus: In Hilchenbach ist kein Platz für Rassismus – die Stadt nimmt Stellung gegen rechtsextreme Hetze und Diskriminierung.

„Respekt! Kein Platz für Rassismus“ lautet die klare Ansage einer Kampagne, der sich die Stadt Hilchenbach angeschlossen hat. Der Rat der Stadt hatte auf einen Antrag der Linken und der Grünen beschlossen, ein entsprechendes Hinweisschild am Rathaus zu montieren und damit ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen.

Die Stadt nimmt damit eindeutig Stellung gegen rechte Hetze und diskriminierendes Verhalten und macht sich stark für die demokratischen Grundwerte. Die Kampagne wurde 2006 ins Leben gerufen als Antwort auf rassistische Auswüchse auf deutschen Fußballplätzen. Die Initiative setzt sich dafür ein, Unterstützer für die anti-rassistische Arbeit zu finden und Zivilcourage im Alltag zu fördern. Seit 2006 wurden bundesweit ungefähr 2000 Schilder angebracht: in kommunalen Einrichtungen, in Betriebsstätten, in Sportstadien sowie vor Ort im Werk der SMS Group Dahlbruch. Auch am Siegener Rathaus ist eine entsprechende Plakette angebracht.

Jugendforum Hilchenbach begleitet Anti-Rassismus-Aktion

Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus folgten nun Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis und der regionale Vertreter der „Respekt-Initiative“, Stephan Klenzmann, dem Ratsbeschluss und brachten das Schild am Rathauseingang an. Das Jugendforum Hilchenbach und Roman Mengel sowie Verena Simonazzi vom Integrationsbüro der Stadt Hilchenbach begleiteten und unterstützten dabei die Aktion. Weitere Schilder werden in den beiden Jugendzentren und im Dirtbikepark in Hilchenbach zu einem späteren Zeitpunkt angebracht.

