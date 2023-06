Weidenau. Mit einer großen Party für Klein und Groß werden 50 Jahre Einkaufszentrum Weidenau gefeiert. Vor allem die vielen Spielstationen sind der Renner

Hochbetrieb herrschte am Samstag in der Poststraße am Weidenauer Siegerlandzentrum: Die Interessengemeinschaft Siegerland-Center feierte den 50. Geburtstag des Einkaufszentrums mit einem Kinderfest.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Zu Gast war der beliebte Entertainer Bernd Klüser, der mit den Kindern eine große Party zum Tanzen und Mitsingen auf der Bühne, unterstützt von „Funny”. Auch Thomas Frevel mit seinen Keyboard-Schülern war wieder mit dabei und sorgte auch am Abend für musikalische Unterhaltung. Die Mitglieder der Tanzschule Eger hatten ein Programm vorbereitet. Sehr gut kamen die vielen Spielattraktionen bei den Kindern an: Für 5 Euro an der Tageskasse durften sie alle den ganzen Tag über genutzt werden, für die ersten 1000 Kinder gab es auch noch ein Festival-T-Shirt dazu.

Hüpfburgen gehören natürlich auch zu den Publikumsmagneten. Foto: Jürgen Schade

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Boote und Wasserlaufbälle gehörten zu den Publikumsmagneten, Hüpfburgen, Riesenrutschen und vieles mehr waren ebenfalls sehr beliebt – und natürlich Kinder- und Glitzer-Tattoos. Neben dem Deutschen Roten Kreuz und der beliebten Erbsensuppe gab es ein breites kulinarisches Angebot und viele Info-Stände etwa von der Jugendfeuerwehr.

Auf der Poststraße in Weidenau ist einiges los. Foto: Jürgen Schade

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland