Hochbehälter am Kirchberg in Neunkirchen: Innerhalb einer Minute können etwa 100 Zentimeter geschweißt werden. Die Schweißnähte werden anschließend gestrahlt und gebürstet.

Neunkirchen. Innovativ für Neunkirchens Wasserversorgung: Schweißer bleibt einfach stehen, während sich der meterhohe Stahlbehälter um die eigene Achse dreht.

Die Art und Weise, wie und wo das Trinkwasser vorgehalten wird, sind vielfältig: Während in anderen Regionen Wassertürme auf ebenem Gelände notwendig sind, um die Bevölkerung mit Wasser zu versorgen, reichen im Siegerland, dank der örtlichen Topografie, in der Regel Hochbehälter oberhalb der Bebauung, um das Wasser in die Haushalte zu transportieren. Ein solcher Hochbehälter entsteht derzeit am Kirchberg.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Dabei handelt es sich nach Angaben des Wasserverbands Siegen-Wittgenstein und der Gemeinde Neunkirchen um ein ganz besonderes Modell: Man habe sich für eine innovative Lösung entschieden. Der Fortschritt der Arbeiten konnte jetzt im Rahmen eines Besuchertags in Augenschein genommen werden, teilt die Gemeinde mit.

Hochbehälter am Kirberg: Zwei riesige Edelstahltanks in einer Halle

Das Besondere an dem Entstehungsprozess des Hochbehälters ist der Aufbau des Wasserreservoirs. Hierbei handelt es sich um zwei Edelstahltanks mit einem Fassungsvermögen von je 700 Kubikmetern in einer Halle. Durch den Einsatz eines patentierten und automatisierten Schweißprozesses werden die beiden rund acht Meter hohen Zylinder vor Ort gefertigt. Dabei wird der vier Millimeter dicke Edelstahlmantel direkt vom Coil abgewickelt und – während sich der Wassertank langsam dreht – am Stück geschweißt. Der Bau des Edelstahlbehälters mit 11,50 Metern Durchmesser beginnt somit mit dem Dach. Daran wird das Edelstahlblech der Außenwände Runde um Runde angeschweißt. Der Schweißer selbst bleibt dabei mit seinem Equipment fix an derselben Stelle. Stattdessen dreht sich das gesamte Konstrukt. So kann die Arbeit ganz präzise verrichtet werden. Fast einen Meter schafft das Schweißmodul pro Minute, somit werden pro Umdrehung etwa 40 Minuten benötigt.

Der Wasserverband Siegen-Wittgenstein und die Gemeindewerke Neunkirchen sichern mit dem neuen Hochbehälter am Kirchberg nachhaltig die Wasserversorgung vor Ort. Foto: Gemeinde Neunkirchen

„Es gibt viele Gründe, die für diese neuartige Technik sprechen“, erklärt Thomas Meiswinkel im Rahmen des Besuchertags. „Dazu gehören die Beständigkeit des Edelstahls in korrosionschemischer Hinsicht und die damit verbundene Langlebigkeit, die hervorragende Sichtkontrolle des Speicherinhalts und der Wasserspeicher von außen sowie die Hochdruck-Innenreinigung mit einem automatisierten Reinigungssystem. Hinsichtlich Investitionskosten und Betrieb ergeben sich durch die Gemeinschaftsmaßnahme Synergieeffekte für beide Partner“, sagt der Bauingenieur des Wasserverbands.

Edelstahlhochbehälter ist teurer – aber muss auch nicht saniert werden

„Die Anschaffungskosten des Edelstahlhochbehälters liegen zwar über denen eines konventionellen Wasserreservoirs, allerdings sind die Sanierungskosten marginal. Die gesamte Anlage wird in den kommenden 15 bis 20 Jahren kaum weitere Kosten generieren“, erklärt Stephan Edelmann, der im Rathaus für die Trinkwasserbeschaffung zuständig ist. Das Unternehmen Hydro-Elektrik, das die Fertigung vor Ort übernommen hat, ist ein Marktführer auf dem Gebiet der zukunftsweisenden Wassertechnik und hat die High-Tech-Herstellungsmethode selbst entwickelt. Für den gemeinsamen Coup hatten sich der Wasserverband Siegen-Wittgenstein und die Gemeinde Neunkirchen entschieden, um die Ortsteile Neunkirchen und Struthütten weiterhin zuverlässig mit Trinkwasser zu versorgen. Zwei gemeindeeigene Hochbehälter waren sanierungsbedürftig. Auch der Hochbehälter am Kirchberg, für den der Wasserverband verantwortlich zeichnete, musste ersetzt werden. Mit dem gemeinsamen Hochbehälter solle eine zukunftsweisende Lösung entstehen, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Zum Jahreswechsel soll der Hochbehälter Kirchberg ans Netz gehen. Die Neunkirchener Bürgerinnen und Bürger beziehen ihr Wasser aus der Obernautalsperre. Zunächst legt das Rohwasser etwa sechseinhalb Kilometer zurück, um dann in Dreis-Tiefenbach aufbereitet zu werden. Anschließend wird das Trinkwasser in den Hochbehältern Eisernhardt transportiert und fließt von dort aus schließlich nach Neunkirchen.

Hochbehälter am Kirchberg in Neunkirchen: Der erste Tank ist bereits fertig. Beim Besuchertag haben alle Interessierten die einmalige Möglichkeit im statt außerhalb des großen Zylinders zu stehen. Die Akustik in dem imposanten Resonanzkörper ist außergewöhnlich. Foto: Gemeinde Neunkirchen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland