Roller-Gang rast durch den Ort und hängt die Polizei ab

Mudersbach. Gefährdet, behindert, bedrängt? Vier Rollerfahrer ohne Kennzeichen benehmen sich daneben. Als die Polizei dazukommt, flüchten sie – erfolgreich.

Vier Rollerfahrer sind Samstagabend, 29. Juli, mit überhöhter Geschwindigkeit durch Mudersbach gerast und konnten auch vor der Polizei flüchten. Wie die Beamten mitteilen, war gegen 19.30 Uhr eine entsprechende Mitteilung bei der Polizeiinspektion in Betzdorf eingegangen.

Ein Streifenwagen fand die vier Rollerfahrer dann auch, als sie das Polizeifahrzeug sahen, brausten sie sofort davon. Die Polizei fuhr den Zweirädern, die alle keine Kennzeichen hatten, hinterher, konnte sie aber nicht einholen, da die Roller mit hohem Tempo auch über Wirtschaftswege flüchteten, so die Beamten weiter.

Die Polizei bittet nun um Hilfe und fragt insbesondere, ob Verkehrsteilnehmer am Samstagabend oder auch vorher von Mitgliedern dieser „Rollergruppierung“ gefährdet, behindert oder sonst in irgendeiner Art und Weise im Straßenverkehr beeinträchtigt wurden. Außerdem sind die Ordnungshüter an sonstigen Angaben zu Personen und Fahrzeugen interessiert. Hinweise: 02741/926-0.

