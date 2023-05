Rothaarsteig: So läuft die Vorbereitung auf die Wandersaison

Wilgersdorf. Was wollen Gäste eigentlich wissen, die auf dem Rothaarsteig wandern? Gastronomiebetriebe haben sich schlau gemacht.

Das Wetter wird besser, das Vogelgezwitscher lauter, und damit verbunden ist der Wunsch der Menschen, wieder möglichst viel Zeit in der Natur zu verbringen. Viele Wanderfreunde haben nach dem langen Winter jetzt die Wandersaison eingeläutet. Beliebtes Ziel von rund 1,7 Millionen Wandernden jährlich ist der Rothaarsteig, der auf seiner 154 Kilometer langen Strecke einiges zu bieten hat.

Um bestens vorbereitet in die Wandersaison zu starten, hat sich der Rothaarsteigverein mit den Rothaarsteig-Qualitätsbetrieben und den Tourist-Infos am Weg zu zwei Infoveranstaltungen getroffen. Zum ersten Mal fand die Veranstaltung dieses Jahr an zwei Orten statt. Zum einen kamen die Teilnehmenden im Waldbahnhof Sauerland in Brilon-Wald, zum anderen im Gästehaus Wilgersdorf zusammen. Um die Anreise für die Partner so kurz wie möglich zu gestalten, wurde bewusst ein Termin im Norden und einer im Süden des Weges abgehalten. Das Modell kam an, und dementsprechend groß war die Resonanz an beiden Terminen. In Brilon-Wald konnte das Rothaarsteig-Team über 30 Partner begrüßen und in Wilgersdorf nahmen über 20 Personen an dem Info-Treffen teil.

Wie man einfach die Länge einer Wanderetappe berechnet

Das Ziel der Treffen war, die Partner auf denselben Wissensstand zu bringen, so dass alle gut vorbereitet in die Saison starten und die Fragen der Wandergäste beantworten können. So informierte der Rothaarsteigverein unter anderem grundlegend über die Beschilderung entlang des Weges „Nicht alle wissen, dass die gelben Zeichen die Rothaarsteig-Zugangswege, die schwarzen Zeichen die Rothaarsteig-Spuren als Rundwege und die roten Zeichen den Hauptweg markieren“, betont Harald Knoche, Geschäftsstellenleiter des Rothaarsteigvereins.

Darüber hinaus ging es um die konkrete Tourenplanung, zum Beispiel, wie Wandernde mit der Übersichtskarte ganz simpel die Entfernungen einer Strecke berechnen können. Thematisiert wurden weiterhin häufig gestellte Fragen und die Planung einer Wanderung mit Bus und Bahn. Das Team des Rothaarsteig stellte seinen Partnern außerdem aktuelle Maßnahmen aus dem Bereich Marketing vor. „Neben den Informationen war für alle Beteiligten auch der Erfahrungsaustausch ein echter Mehrwert der Veranstaltung“, berichtet Ilka Robke.

Die Rothaarsteig-Qualitätsbetriebe bereiten sich im Austausch auf die Wandersaison 2023 vo Foto: Rothaarsteigverein e.V

Neuer Wegweiser

Der Rothaarsteig-Wegweiser ist die beste Hilfestellung, die Wandernde sich wünschen können, wenn sie ihre Wanderung selbst organisieren möchten. „Das handliche Heft im DIN-Lang-Format passt gut in den Wanderrucksack oder die Tasche an der Wanderhose und ist sowohl bei der Planung als auch unterwegs hilfreich“, so Katharina Schwake-Drucks, beim Rothaarsteigverein zuständig für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit.

Komplettangebote mit Lunchpaketen und Gepäcktransfer

Einen Überblick über den Weg vermittelt die ausklappbare Übersichtskarte, in der nicht nur viele nützliche Informationen, sondern auch Kilometerangaben zu finden sind. Falls man nur einen Teil des Rothaarsteig wandern möchte, ist die Entfernung einfach zu berechnen. Für die weitere Etappenplanung finden Wandernde eine übersichtliche Auflistung der Unterkunfts- und Gastronomiebetriebe, die von Nord nach Süd entlang des Weges dargestellt sind.

Wer die Wanderung über den Rothaarsteig lieber als Paket buchen möchte, sollte einen Blick in das Prospekt „Wanderpauschalen“ werfen. Darin finden Wanderfreunde Komplettangebote . „Neben Übernachtung und Verpflegung beinhalten die Angebote meist den Gepäcktransfer, Lunchpakete und weitere Services. Wer das Gepäck lieber selbst tragen möchte, kann dies natürlich auch tun“, berichtet Dr. Harald Knoche, Leiter der Rothaarsteig-Geschäftsstelle.

