RTL „Vermisst“: Siegener Dartclub hilft bei Suche nach Vater

Die Suche nach einem vermissten Vater führt das Team der RTL-Sendung „Vermisst“ ins Siegerland.

Die 35 Jahre alte Frau, die in dem Fernsehformat auftritt, wuchs ohne ihren leiblichen Vater auf. Ihre Eltern trennten sich einige Monate nach der Geburt. Nach vielen Jahren ohne Kontakt stieg bei der Frau schließlich der Wunsch ihren Vater kennenzulernen. Sie weiß: Ihr Vater spielte leidenschaftlich Darts. Zusammen mit RTL-Moderatorin Sandra Eckert besucht die junge Frau zunächst den SDC Siegerland. Dort beginnt Ende November die Spurensuche nach dem vermissten Vater.

SDC Siegerland verweist an die Siegener Hobby-Liga

Bei den Dreharbeiten im ASV-Sportheim Weidenau konnten sich zwei Mitglieder des Dartsvereins, die zufällig beim Training dabei waren, an den gesuchten Vater erinnern. Wie Vorsitzender Michael Ruch erklärt, haben sie früher in der Dart-Kreisliga Siegen gegen ihn gespielt.

Sie verwiesen das Team weiter an den Leiter der Liga, Frank Kretschmer. Eine heiße Spur: Denn der Wirt aus Netphen veranstaltet seit Jahren Dart-Spiele in seiner Kneipe. Auch er kann sich an den Vermissten erinnern: „Wir haben früher hier mit ihm Dart gespielt.“ Zu den Spielen komme er aber schon lange nicht mehr, so der Wirt. Als Leiter der Hobby-Liga besitzt Kretschmer einen Überblick der Dart-Spieler im Siegerland. Mehr als 250 Leute sind in der Kreisliga angemeldet. Ob sich unter ihnen auch der vermisste Vater befindet?

Die Sendung läuft am Sonntag, 5. Januar, ab 19.05 Uhr auf RTL.

