Rudersdorf: Warum der ganze Ort fürs Osterfeuer brennt

Rudersdorf/Wilnsdorf. In Rudersdorf laufen die Vorbereitungen für das Osterwochenende auf Hochtouren. Das sind die Highlights der Osterwoche.

Nach zehn Jahren Abstinenz feierte Rudersdorf eine erfolgreiche Rückkehr zur jahrzehntelangen Osterfeuer-Tradition – auch in diesem Jahr soll das nicht anders sein. Das gesamte Dorf steht hinter dem Projekt. Eine Woche im Jahr kommt die Gemeinschaft zusammen, um am Ostersonntag das Osterfeuer zu entzünden. Sowohl die Jüngsten als auch die Ältesten packen mit an.

Bauleiter Sebastian Heitze ist einer von vielen Rudersdorfern, die das Osterfeuer zurück ins Dorf gebracht haben. Über ein Jahrzehnt musste die Veranstaltung wegen Sicherheitsbedenken abgesagt werden, doch dann fügte sich das Schicksal. Ein eigentlich schädlicher Borkenkäfer-Befall stellte sich als „wahrer Glücksfall“ heraus, da dieser den Tannenwald am Gelände dezimierte und den nötigen Platz für ein großes Osterfeuer schaffte. „Wir konnten so endlich die nötigen Sicherheitsbegrenzungen einhalten und mit den Vorkehrungen beginnen“, sieht Heitze das Glück im Unglück.

Große Resonanz

Die Resonanz beim ersten Osterfeuer nach der langen Pause sei überwältigend gewesen – von überall strömten Menschen auf „den Sender“, wie die Rudersdorfer ihren Osterfeuerplatz nennen. „Wir hatten geschätzt über 1000 Besucher. Das alles hat alle miteinander zusammengeschweißt“, betont Heitze. Ähnliches erhofft sich der 43-Jährige auch von der Zweitauflage. „Wir sind guter Dinge, dass wir mindestens wieder so viele Leute hier hochholen.“

Das reine Osterfeuer ist aber bei weitem nicht alles. Bereits während der gesamten Woche können sich Kinder und Jugendliche auf dem Gelände austoben und die heimische Natur kennenlernen. Neben dem Bau von Stapelhäusern beteiligen sich die Kinder voller Tatendrang an der Suche nach verwertbarem Holz, um genug Material für das große Osterfeuer am Sonntagabend zu sammeln. Auch ein Rothaarsteig-Ranger beteiligt sich an der Aktion und bringt den Kindern und Jugendlichen in kleinen spannenden Spielen die Schönheit der Natur näher.

Gemeinschaftsgefühl stärken

Sebastian Heitze ist stolz auf das gemeinsame Miteinander. „Hier sind zwei Drittel aller Kinder und Jugendlichen mit dabei. Heute Nacht haben die Kinder sogar hier bei der Kälte in den Zelten übernachtet. Viele Kinder werden vor der Playstation groß, wir leisten unseren Beitrag, um das zu ändern“, schwärmt der 43-Jährige.

Trotz vieler Schrecknachrichten von misslungenen Osterfeuern hat der Rudersdorfer keine Sicherheitsbedenken. Die Traditionen sind von Generation zu Generation weitergegeben worden. Daher wird genau darauf geachtet, mit welchem Holz das Feuer gelegt wird. Auch die nötigen Abstände sind bereits genau kalkuliert, weshalb sich keiner der Teilnehmer Gedanken machen muss, so Heitze weiter. Auch auf Tiere, die in der Nähe des Geländes leben, wird genau geachtet, betont er.

Einnahmen für guten Zweck

Der Ostersonntag beginnt ab 18 Uhr mit einem Gottesdienst – im Anschluss daran wird das große Osterfeuer in der Dämmerung angezündet. Für Verpflegung ist reichlich gesorgt. Die Veranstalter rechnen mit Einnahmen im vierstelligen Bereich. Zusammen mit dem Gewinn des letzten Jahres soll das Geld dann an die Ukrainehilfe Salchendorf sowie das Jugendheim Rudersdorf fließen.

