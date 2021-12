Rund um Siegen 2021: Die Schlagzeilen

Blick über Siegen vom Dach des Kreishauses an der Koblenzer Straße

Wir blicken zurück auf 2021: Hier stehen die Schlagzeilen aller Tage aus unserem Lokalteil für Siegen.

Januar

2. Januar: Zahl der Corona-Sterbefälle auf 61 angestiegen; Polizei meldet keine besonderen Vorkommnisse in der Neujahrsnacht.

4. Januar: Drei Mitglieder der CDU im Kreistag bilden neue Fraktion; Inzidenzwert bleibt zum Jahresanfang unter 100.5. Januar: Drei weitere Corona-Sterbefälle im Kreisgebiet; Arbeitslosigkeit trotz Pandemie leicht gesunken.

6. Januar: Siegener Krematorium ist ausgelastet; Vandalen zerstören Bushaltestellen zwischen Krombach und Eiserfeld; Corona fordert weiteres Todesopfer.

7. Januar: Entsorgung der Weihnachtsbäume wird in Corona-Zeiten zum Problem; Zahl der Sterbefälle in Zusammenhang mit Covid-19 steigt um zwei auf 67.8. Januar: Grundschulen im Siegerland für Distanzunterricht bereit; Trotz der Schneefälle bleiben im Kreis die Wintersportgebiete gesperrt.

9. Januar: AWO-Werkstätten müssen wegen Auftragsmangels Löhne für Mitarbeiter kürzen; Polizei kontrolliert Skihänge; Erneuter Covid-Sterbefall.

11. Januar: Trotz Corona bleibt Blutspende-Bereitschaft hoch; Zwei weitere Sterbefälle durch Covid-19.

12. Januar: Zahl der Corona-Sterbefälle steigt auf 70; Kreuztal verteilt für Homeschooling 560 Tablets an Lehrer und Schüler.

13. Januar: Wintereinbruch führt zu Verkehrsproblemen in den Höhenlagen des Siegerlandes; Senior aus Kreuztal ist 71. Corona-Sterbefall.

14. Januar: 52-jährige Frau bei Unfall auf Hagener Straße in Siegen tödlich verletzt; Rekord-Geburtenzahl 2020 im DiakonieKlinikum Siegen.

15. Januar: Zahl der Corona-Sterbefälle steigt um zwei auf 73; Siegerländer Frauenhilfen bieten Hilfe für einsame Menschen an.

16. Januar: An einem Tag 103 Corona-Neuerkrankungen; Siegen plant fünf weitere Kindertageseinrichtungen; Kritik an einzigem Impfzentrum des Kreises in Eiserfeld.

18. Januar: 2020 waren im Kreisgebiet rund 70.000 Menschen in Kurzarbeit; Zahl der Corona-Sterbefälle steigt um zwei auf 75.

19. Januar: Entmilitarisierter Leopard-Panzer wieder zur Pflege der Trupbacher Heide im Einsatz; Weiterer Corona-Todesfall - jetzt 76 Sterbefälle.

20. Januar: Kreisklinikum in Weidenau verhängt wegen Corona Aufnahmestopp; Siegener Loch am Rosterberg ist Geschichte.

21. Januar: In Burbach sterben drei Senioren an Corona-Folgen; Siegen denkt über vierte Gesamtschule nach - mit Auswirkung auf Gymnasien.

22. Januar: Folgen der Pandemie werden Wilnsdorf 10 Mio. Euro kosten; Naturschützer wollen Schutzmaßnahmen für Haselhuhn am Freudenberger Kuhlenberg.

23. Januar: Zahl der Corona-Sterbefälle steigt auf 81; Stadt Siegen mit neuem Unterbringungskonzept für obdachlose „Systemsprenger“.

25. Januar: Gegner der Corona-Maßnahmen demonstrieren vor Polizeiwache in Weidenau; Zwei weitere Covid-19-Sterbefälle in Burbach und Hilchenbach.

26. Januar: Hoppmann gibt Standort in Geisweid auf; Senior aus Siegen ist 84. Corona-Sterbefall; Klima-Zoff in Siegen um Martinshardt-Erweiterung.

27. Januar: Gesundheitsamt meldet acht Corona-Sterbefälle an einem Tag - Zahl steigt auf 92; Bei der SMS-group droht Stellenabbau.

28. Januar: Kontaktverfolgung bei Corona-Infektionen wird verstärkt; Gedenkstunde für ermordete jüdische Mitbürger in Littfeld.

29. Januar: Holzabfuhr sorgt für Ärger in Dahlbrucher Talsperrenstraße; Drei weitere Corona-Todesfälle im Kreis; Jeder siebte Schüler in Siegen hat einen ausländischen Pass.

30. Januar: SPD-Unterbezirk sucht Kandidaten für Bundestagswahl; Frauengruppe geht aktiv gegen Belästigungen in Öffentlichkeit vor; Jetzt 100 Corona-Tote im Kreis.

Februar

1. Februar: Kulturbüro hat noch Hoffnung auf KulturPur.

2. Februar: Stadt Siegen verliert 70 Millionen Euro durch Pandemie; Naturpark-AG findet Route 57 überflüssig.

3. Februar: Freudenberger Kuhlenberg soll europäisches Vogelschutzgebiet werden.

4. Februar: Einführung der gelben Tonne in Siegen wird zum Streitthema.

5. Februar: Bauausschuss uneinig über Ansiedlung eines Discounters in Geisweid.

6. Februar: OVG hält Planfeststellungsbeschluss für Kreuztaler Südumgehung für rechtswidrig.

8. Februar: Eisregen behindert den Verkehr in Siegen-Wittgenstein.

9. Februar: Impfzentrum nimmt seine Arbeit auf; Stadt Kreuztal hofft auf Einigung im Konflikt um Südumgehung,

10. Februar: Britische Corona-Mutation im Kreis festgestellt

11. Februar: Regionalplan sieht interkommunales Gewerbegebiet am Kölschen Heck bei Krombach vor; Inzidenz im Kreisgebiet sinkt auf 65.

12. Februar: Zirkus Trumpf in Freudenberg wehrt sich gegen Kritik von Tierschutzorganisation Peta; Zahl der Corona-Todesfälle steigt auf 115.

13. Februar: 17-Jähriger sticht in Pflegeheim auf älteren Angehörigen ein; Inzidenzwert sinkt auf 55,2 - inzwischen der 116. Covid-Todesfall.

15. Februar: Polizei geht in Geisweid gegen die Autotunerszene vor; Behörden warnen vor Betreten der Eisdecke auf zugefrorenen Weihern.

16. Februar: Siegener Forscher stellen Motor-Schäden durch Biosprit fest; Wilnsdorfer Lehrer promoviert über Nazi-Nähe der Pietisten.

17. Februar: Bezirksschülerrat drängt auf Rückkehr in die Schulen; Veranstaltungen des Virtuellen Huts erbrachten 50.000 Euro trotz Lockdown.

18. Februar: Siegener Gesamtschulen müssen 100 Kinder abweisen; Wocheninzidenz sinkt im Kreisgebiet unter 50.

19. Februar: Thyssen-Krupp-Betriebsrat in Kreuztal erleichtert über Entscheidung gegen Liberty; IHK sorgt sich um Umsatz und Beschäftigte.

20. Februar: Im Kreisklinikum taucht neue Corona-Mutante auf; C&A lockt zahlreiche Käufer mit Sonderverkaufsaktion; Kreis langt bei der Umlage wieder zu.

22. Februar: Kreis will Fachstelle gegen sexuellen Missbrauch einrichten; Corona-Wocheninzidenz ist wieder auf 48,7 gesunken.

23. Februar: Ansiedlung von Aldi in Geisweid ist plötzlich umstritten; Kinder genießen ersten Schultag nach dem Lockdown; Wocheninzidenz wieder über 50.

24. Februar: Bisher 3144 Menschen im Kreisgebiet gegen Corona geimpft; Nur Siegen und Kreuztal bekommen bis 2040 Bevölkerungszuwachs.

25. Februar: Drei Impfärzte wegen verbotener Impfungen suspendiert; In Siegen flammt Diskussion über nach Nazis benannten Straßen wieder auf.

26. Februar: Wilde Theorien um den Ferndorf-Biber; In Siegen herrscht große Sehnsucht nach Sport; Wocheninzidenz weiter auf 69 gestiegen.

27. Februar: Bad Laaspherin Luiza Licina-Bode als Direktkandidatin der SPD für Bundestagswahl nominiert; Wilnsdorf lässt Straßenausbau bis zur Landtagswahl 2022 ruhen.

März

1. März: Polizei verdirbt Tuning-Szene den Spaß; Zahl der Corona-Todesfälle auf 117 gestiegen; Wohnungsbauförderung im Kreis stockt.

2. März: Britische Mutante hat schon 130 Personen im Kreis angesteckt; Ansturm auf wiedereröffnete Frisiersalons; Warnstreiks der IG Metall.

3. März: Senior aus Freudenberg ist 118. Sterbefall durch Covid-19; Arbeitslosenquote auf 6,0 Prozent gestiegen; Anklage gegen „Welpenmafia“ aus Buschhütten vor Hagener Landgericht.

4. März: Die Ginsburg ist 200 Jahre älter als bisher angenommen; Ende des Burbach-Prozesses in Sicht; Bagger fällt in Gilsbach auf fast neues Haus.

5. März: 119. Todesfall in der Pandemie und Wocheninzidenz bei 88,8; Streit im Rat Siegen um Sitzungsgelder für Sparkassen-Verwaltungsrat.

6. März: Rat Freudenberg diskutiert über Online-Sitzungen; In Kreuztal und Netphen Schwerpunktpraxen für Corona-Impfung vorgesehen.

8. März: Ältere Menschen sollen bei Fragen des Wohnens besser unterstützt werden.

9. März: Viele Apotheken können aus Platzmangel keine Schnelltests vornehmen; Einkaufen mit Terminvereinbarung im Kreis hat begonnen.

10. März: Im Umfeld der Kinderklinik immer mehr Vandalismus; Künftiger Netphener Beigeordneter stammt aus Winterberg.

11. März: 2020 weniger Verkehrsunfälle, aber mehr Todesopfer im Kreis; Siegen will in verschiedenen Wohngebieten für sozialen Wohnungsbau „nachverdichten“.

12. März: 1630 Radfahrer im Kerngebiet des Kreises zu wenig für Radschnellweg.

13. März: Kommunen wehren sich gegen Höhe der Kreisumlage; Bürger-Testzentrum an Siegerlandhalle öffnet.

15. März: Inzidenzwert steigt wieder auf 107,6; Verhageltes Wochenende durch Tief „Luis“; Diakonie-Klinikum mit neuer Sektion für Plastische Chirurgie.

16. März: Britische Corona-Mutation schon bei 417 Patienten nachgewiesen; Freiwillige pflanzen in Netphen den Wald der Zukunft.

17. März: Wocheninzidenz steigt auf 119,5 - 124. Corona-Sterbefall; Tausende Impfungen mit AstraZeneca im Kreis ausgesetzt.

18. März: Trotz gestiegener Inzidenz will der Landrat Öffnungen nicht zurücknehmen

19. März: Seniorin aus Siegen ist 125. Corona-Todesfall; Sozialrestaurant am Siegener Heidenberg darf wegen Corona keine Obdachlosen mehr empfangen.

20. März: Kreistag setzt um 1,7 Prozent geringere Kreisumlage durch; ADFC stuft Siegen in Sachen Fahrradfreundlichkeit auf Platz 34 ein.

22. März: Inzidenzwert steigt auf 159,6 – inzwischen 126 Corona-Sterbefälle; Geschäftsleute in Siegen haben Angst vor nächstem Lockdown.

23. März: Ehemaliges Studentenwohnheim am Bürbacher Weg in Siegen wird aufwändig saniert; Wocheninzidenz auf 170,8 geklettert.

24. März: Kreis will die Schulen sofort schließen; Autokino-Warnstreik der IG Metall am Bismarckplatz; In Eckmannshausen gefährden Raser die Kinder.

25. März: Im Kreis herrscht wieder verschärfter Lockdown; Im ehemaligen Siegener Kaufhof sollen Flächen für eine Kultur-Markthalle entstehen.

26. März: Wocheninzidenz steigt auf 184,9 und inzwischen 130 Sterbefälle durch Corona; In Irmgarteichen werden alte BMW-Isettas restauriert.

27. März: Inzidenz im Kreis steigt auf 201,1 und zwei weitere Menschen sterben; 83-jähriger Karl Röcher aus Eisern gehörte 1961 zu den ersten Zivis.

29. März: Schon über 1000 Infektionen mit britischer Corona-Mutante; DRK testet jetzt auch in Hilchenbach und Buschhütten auf Covid-19.

30. März: Zahl der Corona-Sterbefälle steigt auf 133; Der Giersberg ist das teuerste Wohngebiet in Siegen.

31. März: Wocheninzidenz jetzt bei 222,4 und zwei weitere Sterbefälle; Eisenbau Krämer in Kreuztal baut 140 Stellen ab

April

1. April: Illegaler Welpentransport auf der A 45 gestoppt; Zahl der Corona-Sterbefälle steigt auf 140.

3. April: Schnelltestungen im Kreis laufen auf Hochtouren.

6. April: Großer Andrang auf Impfaktion über Osterwochenende; SVB planen in Gosenbach einen Solarpark

7. April: Später Wintereinbruch Ursache für mehr als 40 Verkehrsunfälle; Corona-Wocheninzidenz wieder auf 191,2 und nunmehr 147 Sterbefälle.

8. April: Drei weitere Covid-19-Sterbefälle im Kreisgebiet; Diskussion um Siegens früheren OB Alfred Fissmer geht weiter; Erneut Unfälle nach starken Schneefällen.

9. April: Siegen-Wittgenstein hat höchste Wocheninzidenz im Land; Senior aus Siegen und Seniorin aus Freudenberg sterben an Corona.

10. April: Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr im Kreisgebiet verhängt.

11. April: Impfquote im Kreisgebiet über dem Bundesschnitt; Nach Borkenkäferplage und Ausverkauf wird in Sägewerken das Holz knapp.

12. April: Nur ein Verstoß gegen Ausgangssperre am Wochenende; Zahl der Geschwindigkeitsüberschreitungen 2020 trotz Corona stark angestiegen.

13. April: Zahl der Corona-Sterbefälle bei 154 und Inzidenz bei 211; Renommierte Historiker arbeiten an Jubiläumsbuch für 800 Jahre Siegen in 2024.

14. April: Jede/r sechste Siegen-Wittgensteiner/in ist schon geimpft; Rothaarsteig wird 20 Jahre alt.

15. April: Verwaltungsgericht kippt Ausgangssperre, aber Kreis legt Widerspruch ein; Wocheninzidenz auf 214,1 und drei weitere Sterbefälle.

16. April: Falsche Staatsanwältin erleichtert Senior um fünfstelligen Betrag; CDU und SPD müssen Haushalt 2021 gegen sechs Fraktionen durchsetzen.

17. April: Stadt Siegen muss Parteitag der AfD in Siegerlandhalle dulden; Eltern protestieren gegen Testpflicht an Schulen; Inzidenzwert steigt auf 204,4.

19. April: Siegener Senioren wollen im vertrauten Umfeld alt werden; Fachwerkhaus in Krombach brennt ab.

20. April: Fraktionen einigen sich auf Text für Fissmer-Anlage; Missbrauch von behinderter junger Frau vor Gericht.

22. April: 300 Studierende in Weidenauer Wohnheim in Quarantäne; Fachwerkhaus in Dahlbruch ausgebrannt.

23. April: OVG bestätigt Ausgangssperre für Siegen-Wittgenstein; Corona stürzt Hilchenbach ins Minus.

24. April: Tests, Impfbegleitung, Einkaufen – DRK ist in der Pandemie gefordert; Grüne nominieren Laura Kraft als Bundestagskandidatin.

26. April: Sieben-Tage-Inzidenz im Kreisgebiet auf 134 gesunken; Stadt Siegen findet keine Fachleute für Zentrale Gebäudewirtschaft.

27. April: Baustart für Bildungs- und Sportcampus in Kreuztal; Niedrigere Inzidenz erlaubt Schulen wieder Wechselunterricht.

28. April: Nach Kahlschlägen und Trockenheit steigt die Waldbrandgefahr; Ex-Kabarettistin Christa Weigand startet neue Karriere als Taschenproduzentin.

29. April: Zahl der Corona-Sterbefälle steigt um drei auf 167.

30. April: AStA der Uni Siegen kritisiert Quarantänemaßnahmen in Wohnheimen; Globus übernimmt im Herbst real-Markt in Siegen.

Mai

1. Mai: Ever-Given-Havarie im Suez-Kanal trifft heimische Wirtschaft; Kreuztal will Umfeld des Hofgutes Langenau in Buschhütten bebauen.

3. Mai: Zwei weitere Corona-Sterbefälle in Freudenberg und Siegen; Stadt Siegen erlässt neue Verordnung gegen Verunreinigungen in der Innenstadt.

4. Mai: Tierheim erwartet Rückgabe-Ansturm von Haustieren; Bürgerinitiativen in Wilnsdorf machen sich für mehr Lärmschutz an der A 45 stark.

5. Mai: Kreuztal will gegen den neuen Regionalplan klagen; Jeder Vierte im Kreisgebiet ist bereits gegen Covid-19 geimpft.

6. Mai: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 121 und 171. Corona-Sterbefall; Sandra Thiemt ist neue Leiterin der Kreisvolkshochschule.

7. Mai: Quarantäne in Weidenauer Studentenwohnheimen beendet; Netphen wegen 3-Millionen-Förderbescheid vor neuer Eisstadion-Debatte.

8. Mai: Sieben-Tage-Inzidenz auf 115,9 gesunken; OVG verbietet „Siegen gegen Rechts“ Demonstrationszug – Kundgebung am Unteren Schloss.

10. Mai: Verwaltungsgericht erlaubt Aufmarsch von rechter Kleinstpartei; „Siegen gegen Rechts“ muss am Unteren Schloss bleiben; 70-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Unfall in Oechelhausen.

11. Mai: Stimmung in der heimischen Wirtschaft steigt laut IHK; Inzidenzwert auf 84,1 gesunken und nun 172 Covid-Sterbefälle.

12. Mai: Jeder dritte Kreisbewohner ist mindestens ein Mal geimpft; Stadt Siegen hofft auf baldige Eröffnung der Freibadsaison.

13./14. Mai: Schnelltestzentrum auf der Wilhelmshöhe geschlossen; Student aus Neunkirchen entwickelt eigene Armbanduhr; OVG weist Verbot von AfD-Parteitag in Siegen zurück.

15. Mai: Nach fünf Tagen Inzidenz unter 100 sind Lockerungen in Sicht; Bislang 125.000 Impfungen im Kreis; Sparkasse Siegen mit teuersten Girokonten weit und breit.

17. Mai: 250 Teilnehmer bei Protestaktion gegen AfD-Landesparteitag; Auch Siegen legt Widerspruch gegen den Regionalplan ein.

18. Mai: Zweite Anbindung an Industriepark Burbach im Gespräch; In Hilchenbach genießen Gäste nach Monaten den ersten Restaurantbesuch.

19. Mai: Wilnsdorf zum ersten Mal seit 42 Jahren ohne Theaterspielzeit; Kreuztal richtet Stelle für osteuropäische Zuwanderer ein.

20. Mai: Wocheninzidenz erstmals wieder unter 50; Im Siegerland ist Bauland in in Freudenberg am Teuersten.

21. Mai: Container-Terminal in Kreuztal läuft nach einjähriger Pause wieder an; Wocheninzidenz wieder über 50; Taxifahrerin verhindert Enkeltrick.

22. Mai: Apollo macht im Sommer vier Wochen lang Theater im Stadion; 40 Prozent der Bewohner im Kreis sind bereits geimpft; Kreuztalerinnen gehen der Geschichte von vergessenen Frauen nach.

25. Mai: Palästinensische Gemeinde demonstriert in Siegen; Unbekannte stehlen kranke Schäferhündin aus dem Siegener Tierheim.

26. Mai: Siegener Verein kümmert sich um Stadttauben; Rinsdorfer Waldgenossenschaft lehnt Gewerbegebietspläne ab.

27. Mai: Verein für soziale Arbeit berät gegen Ausbeutung bei der Arbeit; Apollo widmet Revue der Frauenfußball-Vergangenheit Siegens.

28. Mai: Zahl der Corona-Sterbefälle steigt um 2 auf 175; Kreisklinikum erweitert Kardiologie; Wohnsituation für viele Menschen in Pandemie belastend.

29. Mai: Chaos Computer Club arbeitet alte Computer für bedürftige Schüler auf; Politische Mehrheit stimmt für Wohngebiet am Wellersberg.

31. Mai: Nach dem Lockdown wieder Saufgelage in der Oberstadt; 600 Kreuztaler ließen sich bei Aktion in der Flick-Halle impfen.

Juni

1. Juni: Krombacher Brauerei wird zum Impfzentrum; Stadt Siegen muss Millionen für Corona-Folgen aufbringen.

2. Juni: Rückkehr in die Schulen tut den Jugendlichen gut; Corona-Testbetrug reicht auch bis Kreuztal; Arbeitslosigkeit sinkt auf 5,7 Prozent.

3. Juni: Senior aus Netphen ist 176. Corona-Sterbefall; Philippinische Krankenpfleger absolvieren am Diakonie-Klinikum Zusatzausbildung.

5. Juni: In Siegen wird Maskenpflicht zum Teil wieder aufgehoben; Bäder in Krombach und Eichen werden geöffnet.

7. Juni: Land unter in Freudenberg, Siegen und Kreuztal nach Unwetter; In Struthütten kollidiert Feuerwehrauto mit Güterzug.

8. Juni: Protest gegen Kreuztaler Südumgehung mit 150 Teilnehmern in Buschhütten; Brasilianische Covid-Mutation acht Mal festgestellt.

9. Juni: Baugebiet auf dem Wellersberg bekommt immer mehr Gegenwind; Unbekannte räumen vor Ladenschluss Geldautomaten in Eiserfeld aus.

10. Juni: Gastronomie atmet auf – Fast wie vor der Pandemie; Kultur in Kreuztal hofft auf den Neustart.

11. Juni: Freilichtbühne Freudenberg beginnt verkürzte Spielzeit im Juli; Stadt Kreuztal hat Firma Achenbach das Hofgut Langenau abgekauft.

12. Juni: Netzwerk „Tacheles“ setzt in Siegen mit Protestaktion Zeichen gegen Antisemitismus; Das Kneipenleben blüht wieder auf.

14. Juni: Vater sticht aus Notwehr Sohn in den Bauch; Zwei verletzte Radfahrer bei Unfall nach geplatztem Reifen in Büschergrund.

15. Juni: Bei Dometic läuft es auf Streik hinaus; Kreuztaler Sammlung von Kunstwerken heimischer Künstler findet in der Gelben Villa Platz.

16. Juni: Inzidenz sinkt unter die 20er-Marke; Bürger/innen erzählen Stadtgeschichten im Internet bei „Unser Siegen“.

17. Juni: Mann bleibt in Hilchenbach in Altkleidercontainer stecken und stirbt; Öltank in Würgendorf illegal im Wald entsorgt.

18. Juni: Abenteuerspielplatz am Oberen Schloss für 3,6 Millionen Euro fertiggestellt; Am Berufskolleg werden geflüchtete Jugendliche für den Alltag fit gemacht.

19. Juni: Peter-Paul-Rubens-Gymnasium soll mit Morgenröthe fusionieren und dem Löhrtor Platz machen.

21. Juni: Unwetter reißt in Weidenau großes Loch in Straße; Siegener Bündnis fordert sechsjährigen Mietenstopp.

22. Juni: Geschwister-Scholl-Schule auf dem Schießberg in Geisweid ist Geschichte; Fertigstellung der Ortsdurchfahrt in Deuz soll im Oktober erfolgen.

23. Juni: Polizei bezieht Neubau auf ehemaligem Hochhausgelände in Geisweid; Ein großer Kreuztaler: Roland Abel ist gestorben.

24. Juni: Für 850 Kilometer Radwege sollen im Kreis 300 Millionen Euro aufgewendet werden; IHK hält Regionalplan für überflüssig.

25. Juni: Freudenberger Gesamtschüler verbrennen Regenbogenfahne; Rat Siegen tagt künftig live im Internet.

26. Juni: Rat Netphen verzichtet auf drei Millionen Euro des Bundes für Umbau der Eishalle; Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 11,9.

28. Juni: Zwei Jahre nach verheerender Fettexplosion wieder Backtag in Alchen; CDU-MdB Volkmar Klein kritisiert Netphens Ablehnung der Fördermittel für die Sanierung der Eishalle.

29. Juni: Philharmonie bietet kulturelles Erlebnis im Leimbachstadion.

30. Juni: Berufskolleg soll zukünftige Polizisten unterrichten; Eltern, Schüler und Lehrer protestierten gegen Auflösung des Rubens-Gymnasiums.

Juli

1. Juli: ABC-Alarm in Krombach und Sturzfluten im ganzen Siegerland; Inzwischen 27 Corona-Infizierte mit Delta-Mutation.

2. Juli: Nach 120 Jahren beendet die Heilsarmee ihre Präsenz in Siegen; Zubehörfirma Benteler gibt Standort Siegen auf - 285 Beschäftigte betroffen.

3. Juli: Hilchenbach legt Grundstein für Kulturellen Marktplatz Dahlbruch; Studentenwerk baut ehemalige Fabrik am Effertsufer in Studentenwohnplätze um.

5. Juli: CDU setzt bei Landtagswahl 2022 auf bewährte Abgeordnete; SPD nominiert zwei neue Kandidaten; Klimacamp darf nur neben der Nikolaikirche Zelte aufschlagen.

6. Juli: Erinnerungsort für 1992 ermordeten Bruno Kappi in Weidenau wird konkreter; Schlammlawine überschwemmt Büschergrunder Sportplatz.

7. Juli: Familydocs l eröffnen vierte Praxis in Buschhütten.

8. Juli: SMS Group setzt auf Kostensenkungen und Nachhaltigkeit; Burbach-Hauptprozess nach drei Jahren mit Geldstrafen beendet.

9. Juli: Vier Städte im Kreis sind jetzt coronafrei; Viktoria-Kino in Dahlbruch lässt es nach Lockdown langsam angehen.

10. Juli: 30.000 Jugendliche und Studierende im Kreis bekommen ein Impfangebot; Künftiger Apollo-Intendant Markus Steinwender stellt sich vor.

12. Juli: Zahl der Langzeitarbeitslosen in Coronakrise sprunghaft gestiegen; Ab jetzt Erstimpfungen ohne Termin.

13. Juli: Bandidos-Verbot betrifft auch Siegener Rocker; Protest gegen Stellenabbau bei Benteler Weidenau und Dometic in Kaan; Belegschaft von Fischer Profile kämpft um Tarifvertrag.

14. Juli: Impfstudie für Unter-16-Jährige wieder abgeblasen; Frau aus Wilnsdorf ist 178. Corona-Todesfall im Kreisgebiet.

15. Juli: Jugendliche enttäuscht über Absage für Impfangebot in Siegen; In Beienbach wachsen Erdbeeren auf 5000 qm.

16. Juli: Inzwischen 51 Fälle der Delta-Variante festgestellt; 20 Führungskräfte der Feuerwehr im Einsatz in Überschwemmungsgebiet.

17. Juli: Kreisfeuerwehr entsendet 68 Aktive in Katastrophengebiete in der Eifel; Technikmuseum Freudenberg gern genutzter Drehort.

19. Juli: Ärztliche Beratungsstelle verzeichnet Anstieg von Misshandlungen bei Kindern und Jugendlichen; Welle der Hilfsbereitschaft für Opfer der Flutkatastrophe.

20. Juli: Projekt „Urban Gardening“ will mehr Gärten in der Stadt; Inzidenz steigt wieder über 10.

21. Juli: Senior aus Wilnsdorf ist 179. Corona-Todesfall; Nach Brand unter HTS vor vier Jahren Streit um Schadensbegleichung; Initiative macht sich für Erhalt des Netpher Eisstadions stark.

22. Juli: Johannlandhalle in Salchendorf von Verwaltung stillgelegt; Siegener Synagoge wird virtuell rekonstruiert.

23. Juli: Jugendliche unter 16 Jahre werden nun doch geimpft; Mehrere Verletzte nach Schlägerei in Deuz; Inklusionshotel in Deuz bekommt den dritten Stern.

24. Juli: Netpher SPD sorgt sich um Hochwasserschutz an der Sieg; Inzidenz im Kreis wieder leicht gesunken.

26. Juli: Polizei und Ordnungsamt lassen Rathausplatz von feiernden Jugendlichen räumen; Wilnsdorfer Unternehmer helfen im Ahrtal.

27. Juli: SMS entwickelt Verfahren zum Recycling von Altbatterien; Fahrstuhl im Bahnhof Weidenau wird erst Ende 2022 fertig.

28. Juli: Kritik am Vorgehen der Stadt gegen Partygänger in der Siegener Oberstadt; Initiative in Netphen startet Bürgerbegehren für Eissporthalle.

29. Juli: Ev. Kirchenkreis verliert in einem Jahr 2450 Mitglieder; Mehr als jeder Zweite im Kreisgebiet voll gegen Corona geimpft.

30. Juli: Landräte in Südwestfalen sorgen sich um vierte Coronawelle; Stadt Kreuztal kauft evangelisches Bonhoefferhaus von Kirchengemeinde.

31. Juli: Nun doch Start des Impfangebots für Kinder und Jugendliche; SPD Siegen will mehr Baugebiete ausweisen als bislang vorgesehen.

August

2. August: Staatsschutz ermittelt wegen „Kunst“-Baumfällaktion an Siegens neuen Ufern;.

3. August: Züge sind wegen Pandemie leerer und pünktlicher.

4. August: Siegener Entsorgungsbetriebe unterstützen Flutgebiete.

5. August: Benteler-Betriebsrat fühlt sich von Unternehmen ausgebootet.

6. August: 57 Prozent der heimischen Unternehmen boten in der Pandemie Homeoffice an.

7. August: Verkettung unglücklicher Umstände in der Innenstadt von Siegen sorgt für Chaos.

9. August: ; Vereine gründen Interessengemeinschaft zur Rettung der Salchendorfer Johannlandhalle.

10. August: Heimann-Halle in Netphen teilweise von Schimmel befallen.

11. August: Termin für Abriss der Talbrücke Landeskroner Weiher im nächsten Frühjahr; Bahnverkehr der Ruhr-Sieg-Strecke weiterhin eingeschränkt.

12. August: Lokführerstreik behindert Bahnreisen nach Köln; Benteler-Betriebsrat hat Verhandlungsmandat mit Unternehmensleitung.

13. August: Delta-Variante bislang 249 Mal im Kreisgebiet nachgewiesen; Inzidenz steigt weiter und Stufe 2 droht.

14. August: Benteler, Dometic, Fischer - IG Metall sorgt sich um weiteren Stellenabbau; Jakobsweg führt auch durch das Siegerland.

16. August: Urban Game Festival findet nur verhaltenen Anklang; Neue Runde im Kampf gegen Raser.

17. August: DLRG meldet Ansturm auf Schwimmkurse; Erster Aussiedler-Abiturjahrgang am ehemaligen Jung-Stilling-Gymnasium von 1971 feierte Wiedersehen.

18. August: Afghanen im Siegerland bitten um Hilfe für Angehörige; Schulstart unter Corona-Bedingungen.

19. August: Sieben-Tage-Inzidenz wieder auf 76,2; Stadt Siegen stellt Hochwassergefahrenkarten online.

20. August: Stabsstelle des Kreises unterstützt bei Klimaanpassung; Grissenbach diskutiert über Gedenktafel für SPD-Reichtstagsabgeordneten Stötzel.

21. August: Über 1200 Ausbildungsplätze in Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe unbesetzt.

23. August: Wocheninzidenz steigt wieder auf 104,4; Buschhüttener Traditionsunternehmen klagt bei Ministerbesuch über CO 2 -Abgabe.

24. August: Leiche in brennendem Auto in Alchen entdeckt; Landesverdienstorden für Alfonso Lopez Garcia vom Siegener Integrationsrat.

25. August: Angebot zur Impfung wird von Schülern gern angenommen.

26. August: Kommunen geschockt - Kreis will 25 Mio. Euro mehr an Umlage; Am ehemaligen Kredenbacher Naturbad soll Bauland entstehen.

27. August: Trotz zweifacher Impfung sind 108 Menschen erneut an Covid erkrankt.

28. August: Bahnlinie Siegen-Hagen bleibt bis Fahrplanwechsel gesperrt; Mehr als 2000 Menschen im Kreisgebiet befinden sich in Quarantäne.

30. August: Kreis subventioniert die Fahrpreise im ÖPNV nächstes Jahr mit 5,8 Mio. Euro; Apollo eröffnet neue Saison

31. August: Zukunftstarifvertrag schließt Kündigungen bei SMS aus; Immer mehr Schüler befinden sich in Quarantäne.

September

1. September: Sanierung des Freibads Buschhütten verzögert sich; Inzidenz bei Kindern auf 402,8 gestiegen; Arbeitslosenzahl gesunken.

2. September: Wegen Bahnstreik keine Direktverbindung nach Köln; Kreis durchforstet die Naturdenkmal-Liste.

3. September: Thyssenkrupp braucht Geld für die Umstellung auf grünen Stahl; Siegen will nach Pariser Vorbild Tempo 30 für das ganze Stadtgebiet.

4. September: Kreuztal hat „Probleme“ mit zahlreichen Fördergeldern; Stadt Siegen bekommt 357.000 Euro Dividende aus RWE-Aktien.

6. September: Freie Christliche Grundschule Siegen nach elf Monaten Bauzeit eröffnet; IHK-Aktion „Heimat shoppen“ belebt die Innenstädte.

7. September: 25-jähriger Pilot begeht Suizid bei Flugzeugabsturz in Niederdielfen; Inzidenz bei Kindern steigt auf 532,9.

8. September: Senior aus Siegen ist der 180. Corona-Sterbefall; Kreis unterstützt VWS Busverkehr 2022 mit 11,7 Millionen Euro.

9. September: Kinderklinik und Marienkrankenhaus planen gemeinsames Mutter-Kind-Zentrum am Wellersberg; Kreuztal hat aus der Flut von 2007 gelernt.

10. September: Siegener Technisches Hilfswerk leistete 17.500 Einsatzstunden in Flutgebieten; Autobahnkirche Wilnsdorf nach acht Jahren bereits sanierungsreif.

11. September: Zahl der Corona-Sterbefälle auf 183 gestiegen; Diakonie wendet sich gegen geplantes Eltern-Kind-Zentrum am Wellersberg.

13. September: Siegen will am Lindenberg Kinder- und Jugendzentrum errichten; Inklusionsgruppe übernimmt 2022 Räume des rechtsextremen „Dritten Wegs“.

14. September: Gesamtschulen wehren sich gegen Kritik von Gymnasiumschef; Keine Annäherung im Konflikt um Benteler-Schließung.

15. September: Schulausschuss Siegen bekräftigt Aus für Peter-Paul-Rubens-Gymnasium.

16. September: Warnstreik der Dometic-Belegschaft gegen Pläne für Stellenabbau; Corona-Inzidenz ist auf 105,3 gesunken.

17. September: Erste afghanische Ortskräfte in Siegen angekommen; In Hilchenbach sind 560 Bürger nicht in angemessener Hilfsfrist erreichbar.

18. September: Streaming von Ratssitzung in Netphen mit vielen Pausen; Zwei Frauen bei Unfall mit Golfcart in Mittelhees schwer verletzt.

20. September: Afghanische Familie Musiallah glücklich in Siegen angekommen.

21. September: SPD und CDU setzen im Rat Siegen höheren Sockelbetrag für Fraktionen durch.

22. September: Bürgermeister verlangen vom Kreis niedrigeren Hebesatz für Umlage; Eltern des Rubens-Gymnasiums richten Appell an Politiker.

23. September: Rat Siegen beschließt Aus für Rubens-Gymnasium; 60 Beschäftigte von DPD in Wilnsdorf streiken für höheren Lohn.

24. September: 27-jährige Autofahrerin stirbt bei Unfall auf der Freiengründer Straße; Schon 1771 Menschen haben Booster-Impfung.

25. September: Jung und Alt nehmen gemeinsam am Klimastreik teil; Bruchwerk-Theater organisiert Diskussion über Baumfäll-Kunstaktion; 220.000 Wahlberechtigte im Kreis zu den Urnen gerufen.

27. September: Knapper Sieg für CDU-Bundestagskandidaten Volkmar Klein; Siegener Integrationsrat kritisiert zugeparktes Blinden-Leitsystem.

28. September: Kandidatinnen von SPD und Grünen über die Landeslisten ebenfalls im Bundestag; Velocity will 300 E-Bikes im Siegerland vermieten.

29. September: „Türöffner“-Programm soll Jugendlichen Weg in Ausbildungsstelle ebnen; Brandanschlag auf Autohaus Schneider.

30. September: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen Ölexplosion 2019 in Alchen; Dr. Karin Kolb ist neue Chefin des Siegerlandmuseums.

Oktober

1. Oktober: Im September weniger Arbeitslose als im Vorjahresmonat; Impfzentrum in Eiserfeld geschlossen; Kreisklinikum plant Anbauten.

2. Oktober: Kreispolizeibehörde schildert ihren Alltag in Echtzeit; Senior aus Freudenberg ist 184. Corona-Sterbefall.

4. Oktober: Feuer zerstört katholisches Gemeindehaus am Fischbacherberg; Corona-Wocheninzidenz steigt wieder an

5. Oktober: Ärger um abgeschleppte Autos an der Siegerlandhalle; Gemeindeprüfungsanstalt findet Kreuztals Straßen zu schlecht.

6. Oktober: Senior aus Neunkirchen ist 185. Corona-Sterbefall; Nach Borkenkäfer-Kahlschlägen muss SGV Wanderwege neu markieren.

7. Oktober: Ansturm auf Ausbildungsplätze am neuen Pflege-Bildungsinstitut; Verstärkt Anrufe von falschen Polizisten im Kreis.

8. Oktober: Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter in Siegen fest; Kreuztal will nach Stift Keppel abwandernde Schüler zurückgewinnen.

9. Oktober: Real-Warenhaus wird ab Sommer 2022 zu neuem Globus-Markt.

11. Oktober: Ehemalige Achenbacher Kirche wird Wohnprojekt für Wohnungslose.

12. Oktober: Mit 17.622 Studenten startet Uni Siegen ins Wintersemester.

13. Oktober: Nach Ablauf der Frist hängen immer noch viele Wahlplakate in den Städten; Neues Wohngebiet in Eichen geplant.

14. Oktober: Stadt Siegen will leerstehende Ladenlokale anmieten; Immer mehr Fahrschüler in Warteschleife für Führerscheinprüfung.

15. Oktober: Richtfest für das Haus der Musik in der Siegener Oranienstraße.

16. Oktober: Unternehmen ächzen unter steigenden Energiepreisen; Berliner Wissenschaftler untersucht mysteriöses Verschwinden des berüchtigten Siegener SS-Mannes Adolf Haas.

18. Oktober: 2020 wurden in Siegen nur fünf Wohnungen öffentlich gefördert; Feuerwehr Ferndorf spendet Brennholz für das Ahrtal.

19. Oktober: Seelbacher klagen über Raser in Tempo-30-Zone; Siegerländer Industriegeschichte soll für Tourismus aufbereitet werden.

20. Oktober: Bereich um Siegener ZOB soll autofrei werden; Ehemaliger Hilchenbacher Frank Dommel hat seinen ersten Krimi geschrieben.

21. Oktober: Forstämter warnen wegen Herbststürmen vor Betreten der Wälder.

22. Oktober: Siegerland kommt bei Herbststurm Ignatz glimpflich davon.

23. Oktober: Extremes Hochwasser ist auch eine Bedrohung für Siegen; Sperrung der Johannlandhalle Salchendorf sorgt weiter für Ärger.

25. Oktober: Auf dem Heidenberg soll ein Gartencenter entstehen.

26. Oktober: Ortsmitte von Niederdielfen wird weiter entwickelt; Christus-Erlöser-Kirche in Kreuztal besteht seit 50 Jahren.

27. Oktober: Berliner Historiker erforscht Leben des in Siegen geborenen KZ-Kommandanten Haas; Netphen sorgt gegen Hochwassergefahr vor.

28. Oktober: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Krombacher Höhe; Mutmaßlicher Vergewaltiger durch Ausweisschnipsel ermittelt.

29. Oktober: Co-Working und Tiny Houses für ehemaliges Bender-Gelände in Ferndorf geplant; Arbeitslosigkeit im Siegerland sinkt auf 5,4 Prozent.

30. Oktober: 120 Junglehrer/innen für Siegen-Wittgenstein und Olpe verpflichtet.

November

1. November: Sieben-Tage-Inzidenz auf 116,9 gestiegen; Kreis vergibt erstmals ein Medizinstipendium an Studentin aus Kreuztal.

3. November: Benteler-Angebot zur Abfindung der Arbeitnehmer stößt auf breite Ablehnung; Im Parkhaus Hinterstraße brennen zwei Autos aus.

4. November: Seniorin aus Netphen ist 189. Covid-Sterbefall; Multimedia-Künstlerin lässt Siegener Synagoge virtuell wiederentstehen.

5. November: Stadt Siegen verstärkt Verkehrsüberwachung mit acht zusätzlichen Kräften; Mann Ende 40 aus Siegen ist 190. Corona-Sterbefall.

6. November: Hufeisenbrücke am Bahnhof Siegen wird noch teurer; Insolvenzverfahren für Firma Rath in Kredenbach eröffnet.

8. November: 71-Jähriger aus Siegen stirbt auf Flugreise von Köln nach Ägypten; 25. Siegener Herztag am Wochenende gut besucht,

9. November: Ausschuss gibt grünes Licht für Gartencenter neben Ikea.

10. November: Zwei Senioren aus Kreuztal und Siegen sind 192. und 193. Corona-Sterbefälle; Siegen gedenkt der Pogromnacht von 1938.

11. November: Inzidenz bei Kindern ist auf 345,8 gestiegen; Kulturhaus Lyz blickt auf 25 erfolgreiche Jahre zurück.

12. November: Angestellte Lehrer streiken für mehr Gehalt; Freudenberg investiert 2022 mehr als fünf Millionen Euro.

13. November: Über 70 Angehörige der Kreispolizei fordern in aktiver Mittagspause höhere Löhne; Kreissynode Siegen bereitet Fusion mit Wittgenstein vor.

15. November: Großer Andrang bei Impfsprechstunde im ehemaligen Testzentrum; 18-jähriger Autofahrer in Hainchen tödlich verunglückt.

16. November: Zwei weitere Coronatote lassen Gesamtzahl auf 195 steigen; Benteler-Protest an der Nikolaikirche mit Unterstützung durch Bürgermeister.

17. November: Netphen wendet eine Million Euro für marode Brücken auf; Kreuztaler Feuerwehr ist für alle Notfälle bestens ausgerüstet.

18. November: Für Siegens Stadttauben entsteht neues Domizil auf Parkhaus Heeserstraße.

19. November: Siegener Weihnachtsmarkt findet unter 2G-Bedingungen statt; 1875 Kreisbewohner in häuslicher Quarantäne.

20. November: Spaziergänger entdecken toten Mann im Wald bei Gosenbach; Intensivstationen wegen Covid-19 stärker belegt

22. November: Mobiles Impfzentrum in City-Galerie lockt 700 Siegerländer an; Amazon-Sitcom wird in Langenholdinghausen gedreht.

23. November: 24-jähriger Fußgänger stirbt nach Unfall in Buschhütten; Kreis will flächendeckend die Wertstofftonne einführen.

24. November: Pflegekräfte weisen auf Belastungen durch Pandemie hin; Streit um Ausbaubeiträge hat Ausbau maroder Kreuztaler Straßen verlangsamt.

25. November: Corona-Sterbefälle 196 und 197 in Erndtebrück und Neunkirchen; Kirchenkreise Siegen und Wittgenstein für Fusion.

26. November: Erhöhte Kreisumlage treibt Kommunen in den Nothaushalt; Kreuztaler Windkraft-Planung in der Sackgasse.

27. November: Drei weitere Covid-Sterbefälle lassen Gesamtzahl auf 200 steigen; Tom Jones kommt nicht zu KulturPur 2022.

29. November: Drei Ärzte impfen in sechs Stunden 1010 Menschen in der Netpher Ortsmitte; 201. Todesfall durch Covid-19-Erkrankung.

30. November: Kritik an Mahngebühren-Verfahren der Siegener Stadtbibliothek; Kirchenkreis muss hohe Zuschüsse für Betrieb seiner Kindergärten leisten.

Dezember

1. Dezember: RKI meldet drei weitere Corona-Sterbefälle aus Siegen und Freudenberg; Arbeitslosenquote in Siegen-Wittgenstein sinkt auf 4,8 Prozent.

2. Dezember: Senior aus Siegen ist das 205. Corona-Todesopfer im Kreis; Stadt Kreuztal hat 2022 Haushalt mit 6 Mio. Euro Fehlbetrag.

3. Dezember: Fast alle Covid-Intensivpatienten in Krankenhäusern des Kreises sind ungeimpft; Erste Omikron-Verdachtsfälle registriert,

4. Dezember: Erneut drei Covid-Sterbefälle in Netphen, Burbach und Wilnsdorf; Nachfrage nach Corona-Schnelltests steigt weiter an.

6. Dezember: Wocheninzidenz steigt wieder auf 225; Siegen will gegen Schottergärten nicht mit rechtlichen Schritten vorgehen.

7. Dezember: Großbaustellen Eintrachtrampe und Brückenneubau in Eichen in Verzug; Drei weitere Covid-Sterbefälle in Neunkirchen, Siegen und Bad Berleburg.

8. Dezember: Schneetreiben sorgte für Verkehrschaos auf den Höhen; Grundsatzbeschluss über 15-Millionen-Anbau an Museum für Gegenwartskunst.

9. Dezember: Zahl der Covid-Sterbefälle steigt um weitere drei auf 216; Zweckverband will Hellertalbahn im Südsiegerland schneller machen.

10. Dezember: Erneut drei Corona-Sterbefälle im Kreisgebiet, erster Fall von Omikron registriert; Belegschaft von Benteler will gegen geplante Schließung kämpfe

11. Dezember: Bundesverwaltungsgericht rügt Bürgerbeteiligung für Südumgehung Kreuztal; SPD Freudenberg gibt den Ischeroth als Gewerbegebiet auf.

13. Dezember: Zwei weitere Covid-Todesfälle lassen Gesamtzahl auf 218 steigen; Kreuztaler Hausärzte von Impfgegnern bedroht; Demonstrationen gegen Rechtsextreme und von Impfgegnern in Siegen.

14. Dezember: Kreisklinikum bei den Patienten beliebtestes Krankenhaus; Inzidenz unter Kindern liegt bei 585,8; Bürgerinitiative begrüßt Abkehr der SPD von Gewerbegebiet Ischeroth.

15. Dezember: Zwei Senioren aus Siegen an Folgen von Covid-19 verstorben; Streit um Aldi-Ansiedlung in Geisweid geht weiter.

16. Dezember: Senior aus Kreuztal ist 221. Corona-Todesfall im Kreis; Zum Gedenken an ermordeten Bruno Kappi entsteht im Weidenauer Einkaufszentrum ein Mahnmal.

17. Dezember: 40-Jähriger aus Kreuztal wegen Hass und Hetze im Netz verurteilt; Über 24.000 Menschen profitieren im Kreis von höherem Mindestlohn.

18. Dezember: Rat Kreuztal verurteilt Aktionen gegen Impfärzte; Prozess gegen Neonazi wegen Störung einer Stolperstein-Aktion in 2020.

20. Dezember: Kreistag gedenkt der 221 Corona-Toten; Drei Siegener CDU-Stadtverordnete verlassen die Ratsfraktion.21. Dezember: Stadt Siegen erhöht Grundsteuer B um 60 Punkte; Sieben-Tage-Inzidenz auf 175 gesunken.

22. Dezember: Breite Solidarität mit den betroffenen Familien der Benteler-Belegschaft; Tausend Osteuropäer in Kreuztal ohne Krankenversicherung; Zweiter Omikron-Fall im Kreis.

23. Dezember:Neunkirchener Senior ist 222. Corona-Todesfall; Apotheker registrieren fast täglich gefälschte Impfausweise.

24. Dezember: Zahl der Corona-Opfer ist auf 223 gestiegen; CDU und SPD im Rat Siegen fehlt Mehrheit für Beschluss zum Siegerlandmuseum.

27. Dezember: Landräte wenden sich wegen A 45 an den Bundeskanzler; Am Siegdeich in Niederschelden fallen zunächst 30 Bäume

