Rundturnhalle in Siegen: Dauergroßbaustelle endlich vorbei

Niederschelden. Die ersten Schüler absolvieren in der sanierten Turnhalle in Niederschelden bereits ihren Sportunterricht. Nun wurde sie den Schulen übergeben.

Eine der größten Baustellen in Siegen war die Rundturnhalle und gehörte gleichzeitig auch zu jenen, die am längsten (seit dem Ratsbeschluss 2016) vorbereitet werden musste. Am Montagvormittag, 16. Mai, wurde die kernsanierte Rundturnhalle nun wieder den Schulen übergeben. „Jetzt können sich alle Schülerinnen wie Schüler, Sportlerinnen und Sportler über die neue Halle freuen, die einem Neubau fast gleichkommt, und dennoch ihren „Retro-Charme“ aufgrund ihres besonderen Baukörpers behalten hat“, betonte Bürgermeister Steffen Mues.

50 Jahre ist es jetzt her, dass die Rundturnhalle 1972 erbaut wurde. Den Dank richtete Steffen Mues besonders an den Siegener Rat, der für die Baumaßnahme immer wieder den Rücken gestärkt hatte. Da die ersten Schülerinnen und Schüler in der Turnhalle schon ihren Sportunterricht in „Echtzeit“ absolvierten, überreichte der Bürgermeister zwei Netze mit verschiedenen Sportbällen an die Schülervertretung der Schulen. Die größte Herausforderung dieser Komplettsanierung war die langwierige Bauphase, einhergehend mit extremen Marktschwankungen, Problemen, die passenden Fachfirmen zu finden und das im Zusammenspiel mit Fördermitteln, die gekoppelt waren an Fertigstellungs- und Abrechnungstermine.

Als ein großes Problem entpuppte sich zudem das besondere „Kegelschachtdach“, nachdem hier Probleme mit den Schweißnähten zu Tage traten. Röntgenuntersuchungen mussten vorgenommen werden, damit später kein Wasser von außen in die Halle eintreten konnte. Für das gesamte Mammutprojekt wurde ein Sanierungskonzept erarbeitet. Für rund sechs Millionen Euro wurde die Dreifachturnhalle erneuert.

