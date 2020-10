Es sind diese magischen Momente, die Musik so wunderbar machen. Ein Mann, eine Gitarre, eine Stimme in angenehmem Bariton, leicht angeraut und dennoch melancholisch weich. Santino di Bartolo präsentiert im Café Basico die Lieder seines Heimatlandes Italiens, und berührt und erwärmt an diesem garstig nassen Samstagabend die Herzen seines Publikums, zunächst solistisch.

Wenn dann der Siegerländer Ulrich van der Schoor mit seinen Keyboards und der aus einer Hachenburger Musikerfamilie stammende Walter Siefert mit seinem voluminösen Hohner-Akkordeon begleitend hinzukommen, entstehen Klänge zum Hineinlegen und Genießen. Santino di Bartolo erzählt musikalisch Geschichten aus seiner Heimat Kalabrien, von dem harten Leben dort, bizarren Begebenheiten und vor allem von der Liebe.

Tanzen und Mitsingen geht im Kreuztaler Café Basico nicht

Man muss nicht Italienisch können, um alles zu verstehen, aber auf den Klang der Lieder hören und die Emotionen in seiner Stimmfärbung. Denn manchmal wechselt er die Tonart, sein Gesang wird markanter und man meint, eine Prise Adriano Celentano schwebe ganz oben unter der Decke des Café Basico – und, wenn er seine Mundharmonika spielt, auch ein Hauch von Bob Dylan. Und immer wieder tauchen Wörter auf, die die Seele Italiens beschreiben: Fiore, pescatore, donna, amici und vor allem amore. Zuhörer mit dem Wissen einiger VHS-Kurse nicken sich verständnisvoll zu.

Manchmal weicht die Melancholie der Lieder Rhythmen, die in die Beine gehen. Doch Tanzen geht angesichts der Hygiene-Regeln ebenso wenig wie Mitsingen. Doch Hilfe kommt von Santino di Bartolo höchstpersönlich: „Mitsummen ist (fast) ebenso schön“. Einmal wird’s russisch: Die Geschichte eines Mädchens aus Moskau, das den Tango liebt, aber in tiefer Melancholie singt: „ Ich möchte mich freuen, traurig zu sein.“

Santino die Bartolo ist regelmäßig zu Gast im Siegerland

Doch alles Nachdenkliche oder Schwermütige im Saal weicht bei den Zugaben: Paolo Contes, des nun auch schon 83-jährigen Mega-Stars des italienisch angehauchten Jazz: „Via von me“: „It’s wonderful, it’s wonderful, good luck my Baby“, das Santino di Bartolo so authentisch interpretiert, als stände der Meister persönlich auf der Bühne. Und dann natürlich bei dem alten Partisanenlied „Bella Ciao“, das zum festen Bestand von Auftritten Santino di Bartolos gehört. Das Publikum dankt den drei Künstlern im Stehen für ein Konzert, auf das sie schon lange gewartet haben.

Santino di Bartolo ist regelmäßiger Gast auf Siegerländer Bühnen, besonders im Café Basico. Er arbeitete schon mit Weltstars wie Donovan, Jethro Tull, Mike Oldfield und Angelo Branduardi zusammen und ist auch im WDR, SWR und RAI DUE regelmäßig zu hören und zu sehen.

