Sascha's Kochschmiede an der Frankfurter Straße in Wilnsdorf stellt zum 1. Januar 2024 den Betrieb ein (Archiv).

Restaurant Saschas Kochschmiede in Wilnsdorf: Sascha hört endgültig auf

Wilnsdorf. Mit 74 Jahren sei es nun wirklich Zeit für den Ruhestand, so Sascha Rudan: Bis Jahresende hofft er, noch viele Gäste in Wilnsdorf zu begrüßen.

Sascha Rudan hört endgültig auf: nach sechs Jahren schließt das Restaurant und Hotel „Sascha’s Kochschmiede“ an der Frankfurter Straße in Wilnsdorf. „Nach gut sechs Jahren haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen“, schreibt Rudan auf der Homepage des Gastronomiebetriebs. Ab 1. Januar 2024 werde der Betrieb dauerhaft eingestellt – aus Altersgründen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

2015 hatte Rudan sein Restaurant „Sascha’s am Hastengarten“ in der Siegener Oberstadt abgegeben und versuchte, das Rentnerdasein zu genießen. Ziemlich schnell habe er aber festgestellt: „Mit fehlen meine Gäste“, schreibt er. Er sei immer mit Leib und Seele Gastronom gewesen, viele Freunde und frühere Gäste fragten ihn demnach regelmäßig, wann er endlich wieder ein Restaurant eröffne. Ende November 2017 eröffnete Rudan „Sascha’s Kochschmiede“.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Nach gut sechs Jahren in Wilnsdorf ist auch diese Episode für Sascha Rudan nun vorbei. Mit 74 Jahren sei es dann wohl doch Zeit, in den verdienten Ruhestand zu gehen, schreibt er auf der Facebookseite des Restaurants. „Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei all unseren wundervollen Gästen für diese schönen Jahre voller Gastfreundlichkeit“, heißt es weiter – „selbstverständlich sind wir bis Ende dieses Jahres für Sie da und bewirten Sie mit derselben Hingabe und Freude wie Sie es von uns gewohnt sind.“ Reservierungen unter 02739/4776760: „Wir hoffen Sie dieses Jahr noch einmal bei uns begrüßen zu dürfen.“

+++Aktuelles aus der Siegerländer Gastronomie gibt es auch bei unserem Kooperationspartner Gastroguide Siegen+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland