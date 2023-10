Sauerland-Klassik: Viele Promis beim Stopp in Hilchenbach

Hilchenbach. Auf dem Weg von Heinsberg nach Silberg holen sich die Oldtimer-Crews auf dem Hilchenbacher Marktplatz ihren Zeitstempel.

Prominenteste Teilnehmer der Sauerland-Klassik-Rallye waren Kabarettist Urban Priol, Richy Müller, Schauspieler und Tatort-Kommissar. Der Musiker Felix Räuber, Jochi Kleint, Rallye-Europameister 1979 sowie Matthias Kahle, Deutscher Rekord-Rallye-Meister. Sie alle legten am Samstag auch auf dem Hilchenbacher Marktplatz einen Stopp ein, um den Zeitstempel zu bekommen und weiter ins Sauerland zu fahren. In Hilchenbach wurden sie auch von den Oldtimer-Freunden aus Kreuztal empfangen, die mit ihren Oldtimer-Fahrzeugen Position bezogen hatten.

120 Teilnehmer auf 750 Kilometern Strecke

Insgesamt hatten sich 120 Teilnehmer angemeldet, um an der „5. Sauerland-Klassik“ teilzunehmen, die am Mittwoch in Attendorn startete. Insgesamt sechs Etappen hatten die Fahrer mit ihren Oldtimern auf der insgesamt 750 Kilometer langen Strecke zu absolvieren, die durch die drei Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen führte. In der ersten Etappe ging es durch das Bergische Land, gefolgt von Etappe 2, der „Klassik bei Nacht“, die bei der Burg Schnellenberg endete. Am Freitagmorgen startete Etappe 3 durch die Winterberger Hochfläche sowie die vierte Etappe ins Fredeburger Land. Der Samstag stand im Zeichen von Etappe 5 und 6 durch das Wittgensteiner Land und den Naturpark Rothaargebirge mit dem Zeitstopp in Hilchenbach auf dem Marktplatz.

Weiter Richtung Ziel in Attendorn

Die Oldtimer waren in Berghausen gestartet und über Aue zum Rhein-Weser-Turm gefahren. Der liegt Rallye-Chef Peter Göbel besonders am Herzen, schließlich war sein Opa damals am Bau dieser touristischen Attraktion beteiligt. Von dort ging es über Waldwege in Richtung Heinsberg. Teams, die hier schon einmal waren, wunderten sich vermutlich über die fantastische Fernsicht. Der Grund sind – besonders an dieser Stelle – die trockenen Vorjahre und die damit verbundene Abholzung ganzer Bestände. Über Hilchenbach, Silberg und Welschen Ennest fuhren die Teilnehmer ins Negertal und dann zum Ziel nach Attendorn, wo die Oldtimer-Crews mit Medaillen empfangen wurden.

