Schlechtes Wetter? – Die besten Ausflugstipps in Siegen

Siegerland. Wenn das Wetter nicht mitspielt, ist das kein Grund für schlechte Laune: Es gibt zig Indoor-Aktivitäten im Siegerland, die man unternehmen kann:

Das Wetter ist schlecht – die Kinder sprühen aber so vor Energie. Wir haben die besten Ausflugstipps für Indoor-Aktivitäten im Siegerland gesammelt. Dort kommen Familien, Freundesgruppen und Paare ganz auf ihre Kosten:

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Technikmuseum Freudenberg: Ein lebendiger Ort für alte und neue Geschichten, ein außerschulischer Lernort, ein Standort südwestfälischer Industriekultur und außerdem eine Hommage an viele weltbekannte Maschinenbauunternehmen, die im Siegerland zuhause waren und sind. Das Museum hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Erinnerung an die frühindustrielle Entwicklung im südwestfälischen Raum wachzuhalten und darzustellen. Ein Besuch läuft unter dem Motto „alles bewegt sich“. So können Besucherinnen und Besucher eine Vorrichtung betrachten, die eine Vielzahl an 120 Jahre alter Werkzeugmaschinen über Lederriemen antreibt. Die Atmosphäre erinnert an eine alte Maschinenfabrik. Das Museum ist mittwochs von 13 bis 17 Uhr, sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 6 Euro Eintritt und Kinder und Jugendliche zahlen 3 Euro. Es gibt jedoch auch Angebote für Familien oder Gruppen ab 15 Personen. Das Museum befindet sich in der Olper Straße 5 in Freudenberg.

Das Technikmuseum Freudenberg veranstaltet immer wieder Aktionen zum Mitmachen. Foto: Technikmuseum Freudenberg

Siegerlandmuseum im Oberen Schloss in Siegen: Das Museum verfügt über einen großen kunsthistorischen Bestand. Dazu zählen Werke von Peter Paul Rubens, der in Siegen geboren wurde. Außerdem wird die Wirtschafts- und Industriegeschichte sowie die Stadtgeschichte dargestellt. Auch über das Haus Nassau, die Fürstengruft und die Wohnkultur ist im Siegerlandmuseum etwas zu finden. Es ist von dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre ist der Eintritt frei. Erwachsene hingegen zahlen 5 Euro Eintritt. Für Gruppen, Schwerbehinderte, sowie für Studierende oder Auszubildende gibt es eine Ermäßigung. Das Museum befindet sich im Oberes Schloss 2/Burgstraße in Siegen.

+++ Lesen Sie auch: Neueröffnung und neue Kollektion: „Mosja“-Mode startet durch +++

N-FLOW Trampolinarena: Egal, ob alleine, mit der Familie oder mit Freundinnen und Freunden, hier wird ordentlich gesprungen: auf großen Sprungflächen, über Hindernisse, in die Schaumstoffgrube, aus drei Metern Höhe und noch vieles mehr. Für 60 Minuten Sprungzeit zahlen sowohl Kinder als auch Erwachsene 9 Euro. Die regulären Öffnungszeiten richten sich an alle ab 7 Jahren. Für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren gibt es ein Angebot (Kids Jump) sonntags von 11 bis 12 Uhr. Dann dürfen sie in Begleitung eines Erwachsenen springen. Dieses Angebot ist nur vor Ort buchbar, alle anderen müssen im Vorfeld online gebucht werden. Die Trampolinhalle befindet sich in der Brauersdorfer Straße 54 in Netphen.

Die Trampolinhalle im Netphener Freizeitpark N Flow bietet viel zum Ausprobieren. Foto: Jennifer Wirth / WP

Museum Wilnsdorf: Das Museum hat es sich zur Aufgabe gemacht, allen Altersstufen gerecht zu werden und sowohl Wissen zu vermitteln als auch Abenteuer zu bieten. Zum einen erzählt das volkskundliche Museum aus dem Leben und der Arbeit in den Dörfern des südlichen Siegerlandes zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Dazu gehört auch eine Ausstellung über den Siegerländer Bergbau. Zum anderen zeigt das Museum eine „Reise durch die Zeit“. Und zwar von der Erdgeschichte über die Steinzeiten und die antiken Hochkulturen bis ins Mittelalter und in die Neuzeit. Wechselnde Sonderausstellungen vertiefen und erweitern das Spektrum. Geöffnet hat das Museum mittwochs bis sonntags von 14 bis 18 Uhr. An Aktionstagen oder während laufenden Sonderausstellungen zahlen Erwachsene 5 Euro und Schülerinnen und Schüler, Studierende oder Schwerbehinderte 4 Euro. Für Familien gibt es extra Angebote und Kinder unter 6 Jahren zahlen keinen Eintritt. Außerhalb einer Sonderausstellung verringern sich die Preise um 1 Euro. Das Museum befindet sich in der Rathausstraße 9 in Wilnsdorf.

Das Mammut im Museum Wilnsdorf ist bei Besucherinnen und Besuchern überaus beliebt. Foto: Gemeinde Wilnsdorf

Museum für Gegenwartskunst Siegen: Das Museum widmet sich einflussreichen Positionen der Gegenwartskunst. Es bietet seinen Besucherinnen und Besuchern neue Einblicke in die Gegenwartskunst und ihre Geschichte. Das Museum hat es sich zur Aufgabe gemacht, Begeisterung für die Kunstproduktion unserer Zeit zu wecken und innovative Impulse in der Forschung zu liefern. Die Adresse lautet: Unteres Schloss 1 in Siegen. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Donnerstags hat es sogar bis 20 Uhr geöffnet. Die Tickets kosten 5,90 Euro für Erwachsene. Kinder zwischen 6 und 16 Jahren, Schülerinnen und Schüler, Rentnerinnen und Rentner, Erwerbslose, Schwerbehinderte und Personen mit dem Siegen-Ausweis zahlen 4,60 Euro. Für Studierende, Mitglieder des Freundeskreises und der Jungen Kunstfreunde Siegen ist der Eintritt frei. Für Gruppen ab 10 Personen und Familien gibt es Angebote.

Das Museum für Gegenwartskunst in Siegen Foto: Florian Adam / WP

Lasertag Arena Siegen: Beim Lasertag geht es darum, mit einer Hightech-Spielausrüstung in einem abgedunkelten Labyrinth gegen andere Spielerinnen und Spieler anzutreten. Ziel ist es diese mit einem ungefährlichen Laserstrahl zu markieren und so das eigenen Team zum Sieg zu führen. Vorteil gegenüber anderen Actionsportarten, wie z. B. Paintball, ist, dass es keine fliegende Projektile und somit auch keine Schmerzen gibt. Außerdem bleibt die Kleidung sauber. Preislich gibt es verschiedene Angebote, die je nach Spielanzahl variieren. Ein Spiel dauert 12 Minuten. Ein Besuch muss im Vorfeld auf der Homepage gebucht werden. Die Adresse lautet: Alcher Straße 53 in Siegen.

+++ Lesen Sie auch: In Siegener Oberstadt: „Gut und Gerne“ kaufen und verschenken +++

Mc-Play-Kinderland Freudenberg: Das Mc-Play ist eine große Abenteuerinsel mit Außen- und Innenspielflächen und einem Erlebnisspielplatz. Attraktionen, wie eine Wasserhüpfburg bei gutem Wetter, einem Indoor-Freifall-Tower, eine Feuerwehr-Schaukel und einem Kleinkinderparadies sind vorhanden. Die Adresse lautet Hommeswiese 7 in Freudenberg. Geöffnet hat es in den Ferien montags bis freitags ab 13 Uhr und am Wochenende ab 11 Uhr. Kinder und Jugendliche zwischen 1 und 17 Jahren zahlen 10 Euro und Erwachsene Zahlen 6 Euro.

+++ Lesen Sie auch: Neues Familienangebot in Siegen: Café Lindenblüte begeistert +++

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland