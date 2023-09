Siegen. Baufirma und Statik-Experten haben Bedenken, dass die Ufermauer an der Großbaustelle für den neuen Kreisverkehr Schleifmühlchen tragfähig ist.

Die Bauarbeiten am Verkehrsknotenpunkt Schleifmühlchen laufen. Die Baufirma hat nun Bedenken geäußert, dass die vorhandene Ufermauer ausreichend standsicher ist, um die enormen Lasten und Kräfte zu tragen, die während der Spezialtiefbauarbeiten auftreten. Die Erneuerung der Ufermauer ist Teil der Bauarbeiten, der neue Kreisverkehr ragt am Rand gewissermaßen ein Stück über den Fluss. Die Baumaschinen sind aber erheblich schwerer als der spätere Verkehr. Ein Statikbüro bestätigt die Einschätzung der Baufirma. Für eine entsprechende Nachbesserung ist zusätzliches Geld erforderlich, heißt es in der Vorlage, über die der Rat am Mittwoch, 6. September, zu beschließen hat.

Demnach wurden zwei Varianten mit Sicherungsmaßnahmen als Baubehelf geplant, nebst Kostenschätzung. Das Bauüberwachungsbüro „Plusplan“ empfiehlt, eine provisorische Spundwand mit Kopfbalken zu errichten, die eine stahlbewehrte Betonplatte trägt, auf der dann die schweren Bohrgeräte stehen können. Die Fachabteilung der Stadt spricht sich ebenfalls für diese Variante aus: Diese lasse weniger Unwägbarkeiten und Risiken für Folgekosten erwarten.

Diese Arbeiten sind nicht Teil des Bauauftrags und muss entsprechend nachbeauftragt werden. Dazu fehlen im laufenden Haushalt 2023 rund 115.000 Euro. Der Rat muss die überplanmäßige Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung in dieser Höhe beschließen. Genutzt werden sollen Mittel, die für eine Investition am Geisweider ZOB vorgesehen waren, aber in diesem Jahr nicht in Anspruch genommen werden. Die Gesamtkosten des Schleifmühlchen-Ausbaus belaufen sich auf 9,2 Millionen Euro, die Stadt zahlt davon 4,6 Millionen.

