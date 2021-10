Schmierereien: Graffiti-Sprayer ziehen durch Ferndorf

Die Polizei in Kreuztal bittet um Mithilfe. (Symbolbild)

Ferndorf. Mehrere unschöne Überraschungen erleben einige Ferndorfer nach dem Wochenende. Die Polizei ermittelt und bittet um Mithilfe.

Zu gleich mehreren Graffitischmierereien ist es am Wochenende in Kreuztal-Ferndorf gekommen.

Zwischen Freitag, 22., und Montag, 25. Oktober, besprühten Unbekannte laut Polizeiangaben die Turnhalle der Kindelsbergschule in der Siepenstraße, eine Garage in der Marburger Straße und ein Wartehäuschen der Bahn in der Straße Gute Zeit.

Das Kreuztaler Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter 02732/909-0 entgegen.

