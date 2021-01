Schnee in Siegen: Mann verletzt sich beim Schlittenfahren

Siegerland Schlittenunfälle beim Rodeln: Ein Mann fährt in Siegen-Weidenau über eine Schee-Schanze und muss danach ins Krankenhaus gebracht werden.

Mehrere Schlittenunfälle sorgten am Samstag, 9. Januar, für Einsätze von Rettungswagen und Notärzten im Siegerland. Da in den großen Schneegebieten das Schlitten- und Skifahren untersagt ist, weichen Kinder und auch Erwachsenen auf Abhänge in unmittelbarer Umgebung aus.

So ereignete sich am Samstagmittag auf einem Wiesenhang am Weidenauer Bäumchenweg ein Schlitten-Unfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Die Rodler hatten dort aus Schnee eine rund 50 Zentimeter hohe Sprungschanze gebaut, der Mann war mit dem Schlitten den Abhang herunter und über die Schanze gefahren. Er wurde wegen einer Verletzung, die er sich dabei zuzog von Rettungsdienst und Notarzt behandelt und ins Krankenhaus gebracht.

Weitere Schlittenunfälle im Siegerland

Weitere Schlittenunfälle, die den Einsatz eines Rettungswagens erforderlich machten, ereignete sich an Wiesenhängen an der Erzebachstraße in Fellinghausen und in Niederdresselndorf. Hier wurde ein kleines Kind verletzt.