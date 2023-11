Witterung Schnee in Siegen: VWS stellen den Busverkehr komplett ein

Siegen-Wittgenstein Der Winter geht weiter in Siegen-Wittgenstein – der Linienverkehr am Mittwoch sei nicht mehr sicher, so die VWS. Wie es weitergeht: Offen.

Die Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) haben am Mittwoch, 29. November, den Linienfahrbetrieb komplett eingestellt. Das Busunternehmen begründet die Entscheidung mit den extremen Witterungsbedingungen. Seit dem frühen Mittwochmorgen schneit es anhaltend. „Die Sicherheit unserer Fahrgäste und Mitarbeiter hat oberste Priorität, und die vorherrschenden Wetterbedingungen lassen einen sicheren Betrieb leider nicht mehr zu“, heißt es von den VWS. Man bitte um Verständnis für diese Maßnahme. Die Entscheidung, den Linienverkehr am Mittwoch einzustellen, sei nach sorgfältiger Abwägung getroffen worden, um potenzielle Gefahren zu minimieren. Bereits seit dem Morgen war es auf den Straßen zu mehreren Unfällen gekommen.

Ein VWS-Linienbus auf dem Lindenberg in Siegen: Wegen anhaltenden Schneefalls wurde der Betrieb am Mittwoch eingestellt. Foto: Kai Osthoff

Wann der Fahrbetrieb wieder aufgenommen werden kann, hänge demnach vor allem von den Wetterbedingungen ab. Für die kommenden Tage sind weiterhin Temperaturen um den Gefrierpunkt und weitere Niederschläge gemeldet. „Wir empfehlen, alternative Transportmöglichkeiten in Erwägung zu ziehen, bis der Linienverkehr wieder aufgenommen wird“, so die VWS. Aktuelle Informationen und Updates auf der Homepage www.vws-siegen.de oder beim Kundenservice unter 0271/3181-0: „Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und hoffen auf bessere Wetterbedingungen in naher Zukunft.“

