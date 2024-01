Verkehr Schnee in Wilnsdorf: Schwerer Unfall beim Abbiegen

Kalteiche Ein Passat will von der B 54 Richtung Industriegebiet Kalteiche abbiegen. Das geht schief. Die Folgen sind überaus schmerzhaft.

Im dichten Schneetreiben kam es am frühen Donnerstagmorgen, 18. Januar, auf der B 54 auf der Kalteiche zu einem Unfall, bei dem ein Mann verletzt wurde.

Der Fahrer eines VW Tiguan war von Haiger kommend in Richtung Wilnsdorf unterwegs, als ihm ein VW Passat entgegen kam. Der Passat wollte am Abzweig zum Industriegebiet Kalteiche nach links abbiegen, kollidierte aber mit dem Tiguan. Bei dem Aufprall wurde der Fahrer des Passat verletzt. Er kam in ein Siegener Krankenhaus. Der Fahrer des Tiguan blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

