Auf schneeglatter Straße verunglückt in Hilchenbach ein Milchlaster.

Verkehr Schneefall in Siegen: Busse nur eingeschränkt unterwegs

Siegen In Teilen ergiebiger Schneefall hat in Siegen und Umland für winterliche Straßenverhältnisse gesorgt. Im Berufsverkehr ist Geduld gefragt.

Die Schneefälle in Siegen und Umland, die bereits am Sonntag, 14. Januar, eingesetzt hatten, sorgen auch am Montagmorgen, 15. Januar, für Verkehrsbehinderungen.

Die Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) etwa melden, dass wegen Schnee und überfrierende Nässe derzeit nur Tallagen angefahren würden. Und zwar in sämtlichen Siegerländer Kommunen.

Milchlaster verunglückt in Hilchenbach

Bereits am Sonntag, 14. Januar, verlor der 23-jährige Fahrer eines Milchtransporters bei einem Unfall auf der schneeglatten Bundessstraße 508 zwischen Lützel und Hilchenbach die Kontrolle über sein Gespann. Nach Auskunft der Polizei war er mit der Zugmaschine und einem leeren Milchanhänger in Richtung Hilchenbach unterwegs. Auf der kurvenreichen Strecke zwischen Kronprinzeneiche und Zollposten kam das Fahrzeug ins Rutschen. Der Lkw schob sich auf und kippte nach rechts. Der Fahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt. Zur Bergung musste ein Unternehmen bestellt werden. Die Bundesstraße wurde für die Dauer des Einsatzes von der Polizei zeitweise gesperrt. Am Anhänger entstand durch den Aufprall ein Schaden.

Zwischendurch ist mal Sonnenschein drin

Carsten Beyer, Betreiber des regionalen Wetterdienstes Meteo Siegerland, erwartet für den Tagesverlauf windiges Schauerwetter, örtlich auch mal ein Graupelgewitter. Vormittags gebe es vorübergehend mal längere Pausen zwischen den Schauern. Sonnenschein sie aber eher selten. Ab dem Mittag nehmen die Schauer wieder zu.

Es muss überall mit Glätte durch Schnee oder Schneematsch und im Bergland durch Schneeverwehungen gerechnet werden. Die Höchsttemperaturen an der Sieg liegen bei 0 Grad und ab 300 Metern droht Dauerfrost. Für Dienstag, 16. Januar, rechnet der Experte mit kurzer Wetterberuhigung. Zwischendurch soll gar kurz mal die Sonne scheinen. Es bleibt wahrscheinlich trocken. (mit Kai Osthoff)

