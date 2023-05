Verbrechen Schock am Telefon: Tochter in tödlichen Unfall verwickelt

Siegen. Eine Siegener Mutter bekommt einen Anruf. Als sie abhebt, ahnt sie nicht, welch schlimme Dinge noch folgen sollen.

Eine 57 Jahre alte Frau ist am Freitag, 24. Februar, in Siegen von Betrügern um viel Geld gebracht worden. Nun sucht die Polizei per Phantombild nach einer Verdächtigen.

Die Geschädigte hatte zuvor einen sogenannten Schockanruf. Die Anruferin gab sich als Tochter der 57-Jährigen aus und sprach davon einen Verkehrsunfall mit einer verstorbenen Fußgängerin verursacht zu haben. Das Telefonat wurde von weiteren Personen fortgeführt, die sich als Polizisten ausgaben. In dem Glauben, ihrer Tochter eine Haftstrafe zu ersparen, hob die Geschädigte Bargeld ab und begab sich in die Nähe des Amtsgerichts Siegen, da dort der Unfall passiert sein sollte.

Siegen: Geldübergabe auf Ikea-Parkplatz

Danach wurde die Geschädigte auf den Ikea-Parkplatz auf dem Heidenberg gelotst. Dort kam es laut Polizeiangaben zu einer Geldübergabe an eine weibliche Tatverdächtige, die sich als Kurierin des Amtsgerichts Siegen ausgab.

Die Siegener Polizei veröffentlicht ein Phantombild der Verdächtigen. Foto: Polizei

Von der angeblichen Kurierin wurde ein Phantombild erstellt. Die Frau ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,60 Meter groß, kräftig und wirkte südosteuropäisch, so die Beamten weiter. Sie hat ein auffällig rundes Gesicht und war unter anderem mit einem kirschroten Winterhut und einem weißen Mantel bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0271/7099-0 entgegen.

