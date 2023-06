Diebstahl Schon wieder Räderklau an BMW in Kreuztal: Alle Felgen weg

Ferndorf. Erst vor einer Woche, ganz in der Nähe, klauten Unbekannte von einem BMW teure Felgen. Polizei vermutet Profis: Nichtmal Hunde merkten etwas.

Erneut haben unbekannte Täter an einem BMW in Ferndorf alle vier Felgen und Reifen geklaut. Eine Woche nachdem das in der Zitzenbachstraße passiert ist, ereignete sich eine Tat nach gleichem Muster nur gut 100 Meter entfern in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 12. Juni.

Der nun betroffene BMW X5 gehört einem 62-Jährigen und stand im Sanddornweg, direkt in der Einfahrt des Wohnhauses. Felgenschlösser hielten sie wohl nicht von ihrem Tun ab, so der Mann im Gespräch mit dieser Zeitung. Wie vergangene Woche bemerkte niemand etwas: Erst durch den Anruf eines Nachbarn hatte der BMW-Besitzer von der Sache erfahren. Selbst die beiden Hunde im Haus, hätten nicht angeschlagen. Wie sorgfältig die Täter vorgegangen sind, lässt sich auch daran ablesen, dass auch dieser BMW auf passend gesägten Holzklötzchen stand. Die Alarmanlage des Fahrzeugs, die über Bewegungserkennung verfügt, löste nicht aus. Laut Polizei müsse es sich wohl um Profis handeln. Den Schaden schätzt der 62-jährige BMW-Besitzer auf 6000 bis 7000 Euro. Nachdem er Anzeige erstattet hatte, gab er den Vorfall umgehend an seine Versicherung weiter.

Laut der Kreispolizeibehörde wurden in diesem Jahr 12 besonders schwere Fälle des Diebstahls an Kraftfahrzeugen in Siegen-Wittgenstein verzeichnet – dieser Fall ist der 13. Die Bandbreite reicht von Diesel-Diebstahl aus Lastwagen bis zu einem kompletten geklauten E-Scooters, so Pressesprecher Niklas Zankowski. Räderdiebstähle wie die aus Ferndorf gebe es ansonsten keine.

Wieder steht der BMW aus sauber gesägten Holzklötzchen. Foto: Kai Osthoff

