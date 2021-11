Der Fußgänger erliegt seinen Verletzungen in einem Siegener Krankenhaus. (Symbolbild)

Verkehr Schrecklicher Unfall in Kreuztal: Fußgänger (24) stirbt

Buschhütten. In Kreuztal erfasst der Wagen eines 21-Jährigen einen Fußgänger. Der Mann stirbt, die Polizei stellt das Mobiltelefon des Fahrers sicher.

Auf der Siegener Straße ist am frühen Montagmorgen, 22. November, ein Fußgänger ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 21-jähriger Pkw-Fahrer war in Richtung Siegen unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle Alter Fuhrmannsweg erfasste sein Wagen einen 24-jährigen Mann. Dieser wollte die Fahrbahn zu Fuß von links nach rechts aus Sicht des Pkw-Fahrers überqueren. Bei dem Zusammenstoß wurde der 24-jährige lebensgefährlich verletzt. Er starb kurze Zeit später im in einem Siegener Krankenhaus.

Unfall in Kreuztal: Unterstützung für Polizei aus Köln

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Pkw sowie das Mobiltelefon des 21-Jährigen wurden sichergestellt. Die Kölner Polizei half dem hiesigen Verkehrskommissariat bei der Unfallaufnahme mit einem speziellen Unfallaufnahmeteam. Bei den Ermittlungen sowie der Benachrichtigung von Angehörigen wurde die Polizei von mehreren Notfallseelsorgern unterstützt.

